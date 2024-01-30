Андрей Воробьев: Подмосковье строит около 40 дорожных объектов при поддержке президента

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Второй съезд «Движения Первых» состоится на выставке-форуме «Россия» с 30 января по 1 февраля. Более трех тысяч участников из всех регионов страны примут участие в специальной программе.

Московскую область представят 20 делегатов, которые были специально отобраны в ходе проведения открытого голосования. В работе съезда участвуют активисты разных возрастов, которые совместно с взрослыми решают актуальные вопросы организации и определяют будущие направления работы.

«В этом году мы ждем от Съезда новые идеи, которые впоследствии будем внедрять в работу региона», - указал министр образования Московской области Илья Бронштейн.

На втором съезде будут определены приоритетные направления развития и составлен федеральный совет. Председатель движения Юрий Макеев обратил отдельное внимание, что Подмосковье стало лидером по количеству школьников и студентов, присоединившихся к «Движению Первых».

Участников второго съезда ожидает насыщенная деловая программа: стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи, а также экскурсии по павильонам выставки-форума «Россия», которые будут адаптированы для молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе, которая предполагает снижение процентной ставки при покупке жилья.

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