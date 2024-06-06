06 июня 2024, 10:21

Андрей Воробьев: Подмосковье подпишет на ПМЭФ соглашения на 150 миллиардов рублей

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Подмосковье заключит с инвесторами соглашения более чем на 150 миллиардов рублей на Петербургском международном экономическом форуме. На поля ПМЭФ прибыл губернатор Андрей Воробьев. Регион подпишет около 40 контрактов по крупным проектам.

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Все это позволит развивать торгово-экономические, научно-технические, социальные, культурные связи.

«Петербургский международный экономический форум - одно из главных экономических событий для страны в целом и для любого региона, в частности. На нем подписывают соглашения на десятки миллиардов рублей. Это инвестиции в экономику, налоговые поступления в бюджет, новые рабочие места», - подчеркнул Андрей Воробьев.

На форуме встретятся делегации из 139 стран - это свыше 18,6 тысячи человек. Ключевая тема: «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста».

В прошлом году Московская область подписала 36 соглашений с инвестициями более чем в 150 миллиардов рублей. В 2024-м количество контрактов составит около 40.

Инвестиции Андрей Воробьев ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 10:58
Тендер на капремонт Дома культуры «Исток» объявили в Серпухове
Медиаархив Московской области
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Конкурс на капитальный ремонт Дома культуры «Исток» объявили в Серпухове. Работы профинансируют за счет средств регионального бюджета.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, а также капитально отремонтировать здание Дома культуры на улице Красного текстильщика, 6а в Серпухове и поставить необходимое для успешной эксплуатации оборудование.

Капитальные ремонт следует завершить в 2025 году.

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Строительство Серпухов конкурсы
06 июня 2024, 10:48
Стадион «Авангард» откроют в Коломне после реконструкции летом
Медиасток.рф
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Стадион «Авангард» реконструируют в Коломне к августу. Там обустроят футбольное поле с подогревом и искусственным газоном, беговые дорожки и тренажерный зал.

Реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне стартовала в прошлом году. Там свои карьеру начинали спортсмены с мировым именем Александр Чистохвалов, Сергей Ильин, и Эдуард Малофеев. После реконструкции объект станет одним из крупнейших спорткомплексов округа.

Сейчас рабочие завершают ремонт трибун, которые смогут вместить до шести тысяч болельщиков. На территории обустроят легкоатлетический манеж с беговыми дорожками и тренажерный зал. По словам замглавы Коломны Сергея Цаплинского, благодаря проекту Формирование комфортной городской среды» спортсмены округа смогут заниматься на обогреваемом футбольном поле. Его застелят искусственным газоном «Беговые дорожки начинаем обустраивать в июле. Благоустройство стадиона внутри, обновленный фасад с очень красивой архитектурой - эти работы мы все на сегодняшний день продолжаем, контролируем. Работы ведутся в графике», - добавил он.

На работы потратят около 860 миллионов рублей.

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Спортсмены Коломна Благоустройство
06 июня 2024, 10:46
Филиал РАНХиГС в Красногорске принял делегацию коллег из Китая
Телеканал «360»
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Московский областной филиал РАНХиГС в Красногорске принял делегацию из Хубэйского университета искусств и наук. Впереди — подписание соглашения о сотрудничестве между двумя престижными вузами России и Китая.

«Сегодня разрабатываются предложения по нашему взаимодействию. Документы направлены в Китайскую Народную Республику, их согласовывают. Надеюсь, ко дню города мы будем подписывать эти договоры и соглашения», - сказала начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Красногорска Галина Ковалева.

Красногорск уже давно и плодотворно сотрудничает с Китаем в сферах экономики и культуры. Объявленные президентом перекрестные Годы культуры открывают новые горизонты взаимодействия. Уже в этом году планируется заключить соглашения с городами-побратимами.

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В рамках деловой программы обсудили точки взаимодействия и познакомили китайских коллег с президентской академией. Соглашение о сотрудничестве откроет для вузов большие возможности. Планируются обмен студентами и преподавателями, участие в совместных культурных и образовательных мероприятиях.

Красногорск
06 июня 2024, 10:43
Предприниматели Подмосковья организовали литературный флешмоб ко дню рождения Пушкина
Unsplash
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Подмосковные предприниматели запустили флешмоб, приуроченный к 225-летию Александра Пушкина, и записали видеоролик, в котором прочитали фрагменты глав из «Евгения Онегина». Присоединиться к флешмобу могут все желающие, разместив видео в своих соцсетях и поставив хештег проекта #предпринимателичитаютпушкина.

Указом президента Российской Федерации 2024 год объявлен в нашей стране Годом Пушкина. В Чехове есть усадьба Лопасня-Зачастьевское - в ней выросли внуки поэта. 18 июня здесь состоится Светский литературный салон «Предприниматели читают Пушкина».

Лучшие участники флешмоба смогут принять участие в литературном салоне, а также получат возможность прочитать стихи Александра Сергеевича в атмосфере старинной дворянской усадьбы. Оставить заявку на участие можно по телефону: 8 (926) 331-12-24.

Ранее старший вице-президент Сколтеха по развитию Александр Сафонов на полях форума рассказал об увеличении числа иностранных студентов вопреки санкциям.

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