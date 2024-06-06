Андрей Воробьев: Подмосковье подпишет на ПМЭФ соглашения на 150 миллиардов рублей
Подмосковье заключит с инвесторами соглашения более чем на 150 миллиардов рублей на Петербургском международном экономическом форуме. На поля ПМЭФ прибыл губернатор Андрей Воробьев. Регион подпишет около 40 контрактов по крупным проектам.
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Все это позволит развивать торгово-экономические, научно-технические, социальные, культурные связи.
«Петербургский международный экономический форум - одно из главных экономических событий для страны в целом и для любого региона, в частности. На нем подписывают соглашения на десятки миллиардов рублей. Это инвестиции в экономику, налоговые поступления в бюджет, новые рабочие места», - подчеркнул Андрей Воробьев.
На форуме встретятся делегации из 139 стран - это свыше 18,6 тысячи человек. Ключевая тема: «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста».
В прошлом году Московская область подписала 36 соглашений с инвестициями более чем в 150 миллиардов рублей. В 2024-м количество контрактов составит около 40.