Андрей Воробьев: Подмосковье подпишет на ПМЭФ соглашения на 150 миллиардов рублей

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Все это позволит развивать торгово-экономические, научно-технические, социальные, культурные связи.

«Петербургский международный экономический форум - одно из главных экономических событий для страны в целом и для любого региона, в частности. На нем подписывают соглашения на десятки миллиардов рублей. Это инвестиции в экономику, налоговые поступления в бюджет, новые рабочие места», - подчеркнул Андрей Воробьев.

На форуме встретятся делегации из 139 стран - это свыше 18,6 тысячи человек. Ключевая тема: «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста».

В прошлом году Московская область подписала 36 соглашений с инвестициями более чем в 150 миллиардов рублей. В 2024-м количество контрактов составит около 40.