Андрей Воробьев: Подмосковье очистило свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер»

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«Порядка 15 миллионов человек ежегодно посещают наши водоемы. Для благоустройства мы в первую очередь выбирали те места, которые особенно дороги жителям - каждый мог оставить свой голос на портале „Добродел“», - добавил губернатор.

Для очистки водоемов специально закупили самоходные амфибии - технику с подвесным оборудованием, которой может управлять один человек. Во время работ со дна прудов и озер собрали мусор, а с поверхности - ряску.

Так, значительно преобразился Большой Немчиновский пруд в Одинцове. Это место всегда привлекало творческих людей. Например, здесь черпали вдохновение режиссер Сергей Эйзенштейн и художник Казимир Малевич. Помимо этого, в порядок привели пруд на реке Лобь в Шаховской, один из старейших водоемов - Вишняковский пруд в Балашихе, пруд в Техническом саду в Егорьевске и другие значимые природные объекты.

Одним из последних водоемов, на котором выполнили работы, стало водохранилище на реке Никажель в деревне Беляево. Из пруда выловили весь мусор и излишнюю растительность, а также привели в порядок береговую линию.

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«Наше Подмосковье - это красивая природа, живописные места, которые любят наши жители и гости. Для нас очень важно все это сохранить, поэтому два года назад мы приняли программу „100 прудов и озер“», - отметил Воробьев.