Андрей Воробьев: Подмосковье и Вьетнам запустили масштабный совместный проект в сельском хозяйстве

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Теперь это самый крупный инвестиционный проект молочного животноводству в Подмосковье, созданный по соглашению между регионом и вьетнамским концерном TH-True Milk.

«Сегодня мы у наших вьетнамских друзей. Приятно, что никто не отказался от своих планов: собирают очень мощные команды молодых инженеров, селекционеров - всех, кто разбирается в технологиях сельского хозяйства. В частности, молочного животноводства», - сказал губернатор Подмосковья.

Новый животноводческий комплекс в Волоколамске создаст около 300 рабочих мест для жителей Подмосковья. В проект инвестируют 6,8 миллиарда рублей.

«TH Group пришла в Россию в период эмбарго, став ярким примером по иностранным инвестиция из Вьетнама в Россию в аграрном секторе», - отметил генеральный директор компании «Тиэйч - Рус Милк Фуд» Нго Минь Хай.

Он поблагодарил губернатора Андрея Воробьева за поддержку проекта.

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Это первый проект в отрасли сельского хозяйства, реализуемый компанией TH Group из Вьетнама. В перспективе здесь смогут производить 65,7 тысячи тонн молока в год - свыше 9% от его общего объема в Подмосковье.

TH Grup во Вьетнаме - многофункциональная корпорация, которая работает в разных отраслях. Во главе этой группы - Тхай Хыонг. У нее очень амбициозные цели по реализации проектов в России.

Андрей Воробьев и министр промышленности, торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен дали старт новому животноводческому комплексу в Волоколамске.

Рабочие места для жителей и инвестиции Подмосковье и Вьетнам дали старт совместному проекту - крупному молочному производству. Соглашение об этом зарождалось еще в 2015 году в городах Ханой и Хошимин. Тогда еще, как отметил губернатор Андрей Воробьев , было много скептиков, но идею довели до реализации. Теперь в Волоколамске развивается крупнейшая в регионе ферма - масштабный животноводческий комплекс.

«Было очень много скептиков, когда мы приехали и в Хошимин, и в Ханой. С трудом представляли, как можно за восемь тысяч километров принять решение о таких масштабных инвестициях. Но, похоже, все идет по плану. Хочу пожелать, чтобы компания была прибыльной», - поделился Андрей Воробьев.

По словам губернатора, Подмосковье, со своей стороны, обеспечит предприятие всеми мерами поддержки.