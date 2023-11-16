Андрей Воробьев поддержал идею дать всем ЗАТО в Подмосковье статус малых городов

Во время встречи прозвучало предложение присвоить всем закрытым образованиям Подмосковья статус малых городов. Сейчас он есть только у Краснознаменска, а остальные - поселки городского типа.

Новый статус для ЗАТО «Закрытая территория - это всегда пропускная система, особый статус и особое внимание. Мы пригласили активных жителей и глав всех наших ЗАТО, чтобы вместе обсудить, что уже сделано, поговорить о планах на будущее. Все, что мы делаем совместно с Министерством обороны», - написал Воробьев в Telegram-канале.

По поручению губернатора во всех ЗАТО за последнее время реализовали масштабные проекты преображения территорий.

Все военные городки такого плана в Подмосковье строили еще в 60-х годах. Из-за этого один из ключевых вопросов в них - модернизация жилья.

«Я хотел бы поблагодарить и глав городских округов, и неравнодушных жителей, которые активны, критически мыслят и помогают нам проводить преобразования», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор полностью поддержал инициативу и подчеркнул, что теперь ее будут выдвигать на федеральном уровне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».