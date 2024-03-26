26 марта 2024, 20:52

Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и кинологов, работавших в Crocus City Hall

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Спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта в Crocus City Hall, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. За это время, как уточнил глава региона, специалисты обследовали более 8 тысяч квадратных метров территории.

Губернатор выразил благодарность всем, кто принимал участие в работах - спасателям, кинологам, отрядам «Центроспас» и центру «Лидер». В общей сложности участие в процессе принимали более тысячи человек.

«Вы все проделали большую, тяжелую - и физически, и эмоционально - работу и проделали ее достойно. Трагедия сплотила всю страну, никого не оставила равнодушным», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Он обратил внимание на то, какое большое значение имеет осознание того, что рядом всегда есть такие профессионалы, на которых можно положиться.

Самой главной задачей сейчас является помощь тем, кто потерял близких, и помочь тем, кто сегодня находится в госпитале, заключил губернатор.

Андрей Воробьев Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 23:50
Уроки электробезопасности провели в школах Одинцова
Министерство энергетики Московской области
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Уроки электробезопасности по теме «Электричество — не игрушка!» прошли в школах Одинцовского городского округа. Специалисты рассказали учащимся 5-7 классов о правилах использования электроприборов.

Ученики получили информацию о свойствах электричества и необходимости соблюдения правил безопасности при работе с электроприборами. В рамках занятий специалисты также провели беседу о высоковольтных линиях электропередач, включая те, что используются на железнодорожных путях.

Для старших классов энергетики организуют экскурсии в филиалы и производственные отделения компании «Мособлэнерго», что помогает учащимся определиться с выбором профессии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.

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Школы Электричество Правила
26 марта 2024, 23:23
Системы газоснабжения заменят в 13 многоквартирных домах в Одинцове до конца года
Пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья
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Замену систем газоснабжения проведут в 13 многоквартирных домах Одинцовского округа в 2024 году. Кроме того, в 137 МКД муниципалитета проведут работы по капитальному ремонту.

Как сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, системы автоматического контроля загазованности устанавливаются в каждой квартире в рамках программы капремонта в Московской области, начиная с 2022 года.

В одном из домов в дачном поселке Лесной Городок, по адресу Лесная улица, дом № 10, уже произведена замена системы газоснабжения в соответствии с проектом капитального ремонта. Также была установлена общедомовая система освещения и завершены работы по капитальному ремонту фасада.

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Одинцово ЖКХ Газ
26 марта 2024, 23:02
Спортсмены из Ступина завоевали 11 наград кубка мира по тхэквондо
Русская федерация развития тхэквондо
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Международный турнир «Кубок Северной Пальмиры» завершился в Санкт-Петербурге. В этом году ему присвоили статус кубка мира по тхэквондо ICTF. Одиннадцать наград в рамках соревнований завоевали спортсмены из Ступина.

Состязания проходили в спортивном комплексе Nova Arena и собрали свыше 600 участников из 25 регионов России и семи стран мира, таких как Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Туркменистан и Новая Зеландия.

Участники турнира соревновались в различных категориях: «Туль» - демонстрация техники, «Массоги» - бои, и «Силовое разбивание» - приемы ударов.

Ступинские спортсмены под руководством тренеров Юлии и Олеся Жуковых показали отличные результаты и выступали от имени межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Русская Федерация развития тхэквондо».

Олесь Жуков отметил, что на турнире проводятся отборочные соревнования для составления сборной России, и три спортсменки из Ступино - Юлия Маскаева, Ксения Симонайцева и Таисия Столярова - были включены в состав сборной.

По итогам турнира ступинские спортсмены достигли следующих результатов: Таисия Столярова заняла III место в спарринге и II за технический комплекс, а Юлия Маскаева завоевала III и II места соответственно. Андрей Курашкин и Дмитрий Комаров выиграли серебро и бронзу в своих весовых категориях в спарринге, а Рамиль Якупов получил бронзу за демонстрацию технического комплекса «Туль».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Награды Ступино
26 марта 2024, 22:39
Экологическая экскурсия «Весенние птицы старой усадьбы» пройдет в Ленинском городском округе 7 апреля
Администрация Ленинский г.о.
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Жители Ленинского округа получили возможность отправиться в орнитологическое путешествие по музею-заповеднику «Горки Ленинские». Экологическую экскурсию «Весенние птицы старой усадьбы» запланировали на 7 апреля.

Кандидат биологических наук и орнитолог Павел Квартальнов проведет экскурсию, которая научит посетителей понимать птичий «язык» и ориентироваться в разнообразии их звуков.

Директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд выразил уверенность в важности сохранения уникальной экосреды и заповедной красоты в парке. Он отметил, что музей-заповедник постоянно проводит различные мероприятия, такие как экологическая акция «Покорми птиц зимой».

«В начале весны прогулка по тайным дорожкам старинного парка и наблюдение за птицами - лучшая возможность провести время всей семьей», - добавил Евгений Сарамуд.

Как отметили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова, расположение усадьбы и обширные территории благоприятны для знакомства с различными видами птиц.

Желающие принять участие в экскурсии могут приобрести билеты на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Экскурсии Птицы Ленинский округ

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