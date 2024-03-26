Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и кинологов, работавших в Crocus City Hall

Губернатор выразил благодарность всем, кто принимал участие в работах - спасателям, кинологам, отрядам «Центроспас» и центру «Лидер». В общей сложности участие в процессе принимали более тысячи человек.

«Вы все проделали большую, тяжелую - и физически, и эмоционально - работу и проделали ее достойно. Трагедия сплотила всю страну, никого не оставила равнодушным», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Он обратил внимание на то, какое большое значение имеет осознание того, что рядом всегда есть такие профессионалы, на которых можно положиться.

Самой главной задачей сейчас является помощь тем, кто потерял близких, и помочь тем, кто сегодня находится в госпитале, заключил губернатор.