Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь с восстановлением прав дольщиков в Подмосковье

«Я бы хотел поблагодарить весь личный состав правоохранительного блока. Прежде всего, Главное управление внутренних дел, прокуратуру. Все, что связано с вопросами миграции имеет определяющее значение. Важную роль в жизни региона играет и судебная система. Мои слова благодарности также за сопровождение вопроса обманутых дольщиков», - отметил Андрей Воробьев на итоговом совещании с представителями правоохранительных органов Подмосковья.

Масштабная работа по восстановлению прав обманутых дольщиков подходит к концу в Московской области. До прихода команды губернатора в регионе было 117 тысяч человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Проблемы большей части из них уже решены. В самое ближайшее время 110 последних дольщиков получат ключи, а еще 601 - денежную компенсацию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».