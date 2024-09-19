Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за безопасность в дни выборов в Подмосковье
В сентябре в Подмосковье прошли муниципальные выборы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности в эти дни и поблагодарил правоохранителей за качественную работу.
Кроме того, в этом году в школы Московской области пошли 1,08 миллиона ребят. Губернатор Московской области отметил, что обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года останется под вниманием правительства.
«Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», - подчеркнул Воробьев.
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