Андрей Воробьев передал клубнику для семейного центра «Дмитровский»

Глава региона выразил слова благодарности педагогам семейного центра и фермерам, которые принимали участие, подчеркнув, что уже скоро можно будет попробовать первый урожай.

«Спасибо педагогам и фермерам семьи Булатовых за то, что помогли посадить саженцы. Кстати, ролик сняли сами воспитанники центра, молодцы! Уже скоро попробуем первый урожай», - указал Воробьев в своем Telegram-канале.

В семейном центре «Дмитровский» проживают 124 воспитанника. Помимо обучающих программ для ребят, здесь есть физиотерапевтические кабинеты с разными видами физиолечения, открыт кабинет биоакустической коррекции головного мозга.

Всего на территории Московской области работают шесть семейных центров наподобие «Дмитровского». В них живут и обучаются более тысячи детей-инвалидов.

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