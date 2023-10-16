Андрей Воробьев перечислил основные меры поддержки для притока инвесторов в Подмосковье

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«Мы делаем все, чтобы малый, средний, самозанятый, крупный, технологический бизнес чувствовал себя под нашей опекой. Мы максимально упрощаем вхождение на рынок», - подчеркнул губернатор.

В Подмосковье инвесторы, например, могут арендовать земельный участок или помещение за один рубль. Особую поддержку получает полезный бизнес, который позволяет обеспечивать города рабочими местами, внедрять технологии и замещать импорт. Отдельные программы разработаны для малого и среднего бизнеса, доля которого в доходах Подмосковья составляет четверть. Предприниматели могут рассчитывать на дополнительную помощь.

«Все это мы внедряем через наш инвестпортал. Это как голосование - тебе не надо никуда ходить, ты совершенно спокойно можешь набрать себе все опции, которые положены для ведения успешного бизнеса. Занимайся менеджментом, занимайся своей идеей, все остальное мы будем делать сами, будем помогать на расстоянии. Вот в чем замысел инвестпортала», - рассказал Андрей Воробьев.

Еще один важнейший проект, который реализуется в Подмосковье и дает мощный толчок к развитию бизнеса, - это промышленная ипотека. Губернатор отметил, что Московская область стала пилотным регионом для реализации этой программы, которую поддержал президент России.

«Это очень удобно. Есть готовые цеха, ты можешь купить их по льготной ипотеке, реализовав свою бизнес-идею в уже готовых помещениях. Раньше нужно было искать землю, тратить время для того, чтобы построить что-нибудь значимое и запустить производство. Сейчас в Домодедове, Подольске или Солнечногорске можно выкупить или арендовать такие помещения, и вперед, делать свой бизнес», - объяснил суть программы Воробьев.

Меры поддержки позволяют привлекать в Подмосковье новых инвесторов и обеспечивать программу импортозамещения. В прошлом году на территории Московской области реализовали около 200 таких проектов, до конца декабря запустят еще 50. Подмосковные предприниматели активно развивают бизнес с Китаем, Казахстаном, Белоруссией, Индией, ищут новые рынки сбыта. Все это имеет важное значение для развития региона, поэтому правительство стремится оказывать максимальное содействие тем, кто двигает экономику вперед.

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Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном, не отвлекаясь на бюрократические мелочи. Среди них - инвестпортал и промышленная ипотека.