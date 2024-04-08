Андрей Воробьев озвучил предложения по кадровым переменам в правительстве Подмосковья

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«Прошу депутатов рассмотреть на позицию первого заместителя председателя правительства региона Илью Бронштейна, который занимается образованием, а на министра - Артема Ахременко, он давно вовлечен в систему образования и воспитания», - сказал Андрей Воробьев.

Он озвучил инициативы по кадровым перестановкам на заседании правительства Московской области.

«Также прошу рассмотреть на должность вице-губернатора Марию Нагорную, которая занимается политическими процессами в нашем регионе», - добавил он.

Ранее уникальный Информационный центр Подмосковья назвали передовым опытом в стране.

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