Андрей Воробьев отметил важность биометрии в современном мире

Глава Подмосковья отметил, что сопротивляться прогрессу, на его взгляд, нелепо и бессмысленно, поскольку большинство граждан уже пользуются биометрией.

«И наша секция для того, чтобы убедиться в том, что мы все уже пользуемся биометрией, начиная с айфона, заканчивая в школе устанавливают системы по биометрии, в банке, на границе. Она уже [биометрия] есть. Весь вопрос, чтобы использовать в целях безопасности, в целях удобства для человека», - указал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день порядка 115 миллионов человек по всей стране пользуются порталом «Госуслуг». При этом они сами предпочли перейти на современные сервисы и отказаться от бумажных документов.

«Мы видим, что удобство предоставления муниципальных, государственных, любых услуг можно делать через личный кабинет. Биометрия - это один из инструментов, который позволит еще более высокое качество и удобство человеку дать», - подытожил Воробьев.

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Биометрия - один из инструментов, который позволит поднять качество оказания услуг гражданам на новый уровень. Современные технологии помогут избавиться от прохождения каких-либо процедур и бумажной волокиты. Об этом на полях ПМЭФ-2024 рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.