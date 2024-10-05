Андрей Воробьев открыл новый школьный театр в Жуковском

Пилотную театральную площадку организовали базе открывшейся в этом году школы № 10. Благодаря инициативе Национального фонда поддержки правообладателей во главе с председателем Никитой Михалковым в школе появилась современная сцена с профессиональным световым, звуковым и видеооборудованием. Также фонд передал школьникам костюмы и декорации для постановок.

Воробьев поздравил педагогов школы с Днем учителя и поблагодарил их за вовлеченность, самоотдачу и за достижения учеников.

«Однажды Никита Сергеевич обратился с идеей и особо отметил важность школьных театров. И у нас, в Московской области, это движение очень распространено - огромное количество школьных театров. Они готовы состязаться и реализовывать свои самые смелые идеи», - сказал губернатор.

На новой театральной сцене будут заниматься ребята из двух местных коллективов - театр школы № 10 «Вдохновение» и «Школьный экспериментальный студийный театр».

Сейчас в Подмосковье работает 1013 школьных театров, 40 из них носят почетное звание «Образцовый детский коллектив Московской области».

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