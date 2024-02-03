03 февраля 2024, 15:49

Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове

Константин Семенец
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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом и футбольный манеж с полноразмерным полем открыли в Домодедове в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни». Оба спортивных сооружения расположены на стадионе «Авангард». Торжественную церемонию открытия посетили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр спорта России Олег Матыцин.

Глава региона подчеркнул, что открытие нового ФОК в Домодедове - очень важное событие. После строительства комплекса жители городского округа получили современную площадку, где можно заниматься футболом круглый год.

«Президентские проекты имеют колоссальное значение для качества жизни. Я надеюсь, что этот манеж будет полон детей», - указал Андрей Воробьев.

Губернатор также поблагодарил легенд спорта за активное участие в жизни Подмосковья и рассказал об открытии ледовой арены.

«Сегодня мы также открываем ледовую арену. Здесь присутствует наша легенда - Вячеслав Фетисов, у которого в Домодедове хоккейная школа. Он всегда выступал за дальнейшее развитие этого вида спорта. Думаю, что арена, как и манеж, будут очень востребованными. Спасибо вам, Олег Васильевич [Матыцин], за то, что включили нас в федеральную программу. Я уверен, что это сотрудничество будет продолжено. Подмосковье большое, растет, и каждая семья хочет видеть перемены во всем, что окружает человека», - добавил губернатор.

Сегодня на новых спортивных объектах прошли и первые матчи - легенды футбола и хоккея сыграли с любительскими командами городского округа Домодедово.

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На территории комплекса «Авангард» расположился первый в Подмосковье футбольный манеж такого большого размера, предназначенный для тренировок и проведения игр круглый год. Сейчас такие крытые площадки доступны в Видном, Красногорске, Егорьевске и Балашихе, но только в Домодедове можно встретить полноценное поле размером 45×90 метров. Площадь манежа превышает шесть тысяч квадратных метров.

«В Подмосковье, как и по всей России, спорт - это норма жизни. И конечно, без создания современной инфраструктуры сложно его развивать на достойном уровне. Недостаточно только построить спортивные объекты, важно, чтобы здесь работали профессиональные, вдохновленные тренеры, а также заинтересованные в систематических занятиях физической культурой и спортом взрослые и дети», - отметил Олег Матыцин.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом и футбольный манеж с полноразмерным полем открыли в Домодедове в рамках реализации проекта «Спорт - норма жизни». Оба спортивных сооружения расположены на стадионе «Авангард». Торжественную церемонию открытия посетили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр спорта России Олег Матыцин.

Спортсмены Андрей Воробьев Футбол Город Домодедово Олег Матыцин
03 февраля 2024, 14:47
Вебинар «Как не стать жертвой мошенника» провели для жителей Подмосковья
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Сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области приняли участие в онлайн-проекте «Перезвони сам». В его рамках 29 января состоялся вебинар «Как не стать жертвой мошенника. Разбираем истории обманутых людей».

Главное управление региональной безопасности Московской области призывает граждан быть бдительными и не передавать информацию посторонним лицам, не переходить по сомнительным ссылкам и самостоятельно звонить на официальные горячие линии банков в случае получения подозрительных предложений от неизвестных людей. Специалисты также напоминают, что сотрудники правоохранительных органов никогда не просят граждан о помощи в поимке мошенников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мероприятие прошло в формате семинара и онлайн-трансляции. В ходе вебинара выступили спикеры Департамента информационных технологий Москвы, ГУ МВД России, а также практикующий психолог. Они рассказали об актуальных мошеннических схемах и дали рекомендации по защите от дистанционного мошенничества.

В рамках вебинара рассмотрели несколько схем обмана, включая фишинговые ссылки в мессенджерах, звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, а также другие способы злоумышленников завладеть денежными средствами и личными данными пользователей.

Мошенничество
03 февраля 2024, 14:18
Голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» стартовало на портале «Добродел»
Unsplash
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Главное управление региональной безопасности Московской области пригласило жителей региона принять участие в сборе предложений, направленных на улучшение борьбы с преступностью и повышение безопасности. Поделиться своими предложениями граждане могут на портале «Добродел».

Жителям Подмосковья предлагают внести свой вклад, отметив наиболее важные участки на карте области , а также предложить или проголосовать за необходимые мероприятия.

Для того чтобы отметить участок, нужно перейти на карту и выбрать свой муниципалитет. Затем найти место, которое считается небезопасным, и поставить отметку. Следует не забыть указать точный адрес и приложить описание предложения. У каждого жителя Подмосковья есть право выбрать лишь один участок для отметки.

Граждане могут предложит конкретные мероприятия для повышения безопасности, в их числе установка камер видеонаблюдения, усиление патрулирования участка сотрудниками полиции, проведение регулярных рейдов и другие.

Жителям Подмосковья напоминают, что участие в голосовании поможет сделать регион еще безопаснее и комфортнее.

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Добродел
03 февраля 2024, 14:05
Жители Воскресенска расчистили от снега парковки и дорожки в двух дворах
Телеканал «360»
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На борьбу со снежными навалами в Воскресенске вышли жители домов № 10/14 на улице Зелинского и № 16 на улице Кагана. Поддержала субботник инициативных горожан и управляющая компания.

Горожане заранее договорились через домовой чат о времени и деталях субботника, а также позаботились о том, чтобы освободить дворы от автомобилец. Не осталось в стороне и муниципальное бюджетное учреждение «БИО». Жителям они предоставили необходимую технику для очистки территории от снега, а сотрудники компании «ЭКО сервис групп» подготовили горячий чай и музыку, чтобы уборка шла веселее.

В результате жителям удалось расчистить от снега все пешеходные дорожки и парковки. Вывезти снег помогла техника.

Прохожие, спешащие по своим делам, с интересом наблюдали за процессом и не скрывали восхищения увиденным. Многие из них останавливались, чтобы выразить благодарность за чистоту и порядок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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Субботник Воскресенск
03 февраля 2024, 13:56
Федеральная служба судебных приставов подписала с ГУРБ Подмосковья соглашение о взаимодействии
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Федеральная служба судебных приставов России и Главное управление региональной безопасности Московской области подписали соглашение об информационном взаимодействии. В его рамках предусмотрен оперативной обмен данными, а также реализация комплекса мер по предотвращению угроз.

Соблюдение судебных решений - показатель уважения к государству. Правосудие считается завершенным, только если судебное решение исполнено. ФССП России является единственным органом государственной исполнительной власти, ответственным за принудительное исполнение судебных решений.

Служба обеспечивает точное и своевременное исполнение судебных актов с целью защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

В настоящее время продолжается работа по улучшению механизмов исполнительного производства. В конце 2023 года было создано специализированное территориальное подразделение межрегионального уровня, которое также действует на территории Московской области - Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов.

Одними из основных задач нового органа являются возмещение ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, исполнение судебных актов по изъятию имущества, полученного коррупционным путем, исполнение штрафов за коррупционные преступления и исполнение неимущественных документов в отношении бюджетных должников.

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Коррупция Преступления

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