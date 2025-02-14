Андрей Воробьев: онлайн-запись в школу приемных родителей открыли в Подмосковье

В Подмосковье открыли онлайн-запись в школу приемных родителей. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что взять ребенка в семью - это ответственный шаг, к которому необходимо тщательно подготовиться.

При помощи регионального сайта госуслуг процесс записи в школу приемных родителей стал быстрее и удобнее. Ответ на обращение придет в личный кабинет в течение семи дней. Онлайн можно подать и заявление на установление возмездной и безвозмездной опеки, а также получить заключение о возможности стать опекуном.

Необходимо помнить, что семьи должны соответствовать некоторым критериям, чтобы ребенок рос в безопасной и комфортной среде. С правилами можно ознакомиться на портале.

«У нас в Подмосковье нет детских домов, а 99% детей-сирот уже нашли свой дом. Для семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, мы и придумали формат „гостевых“ приемных родителей», - отметил Воробьев.

В общей сложности в Подмосковье более 15 тысяч неравнодушных родителей, которые воспитывают 21 тысячу детей-сирот.

«Пусть крепких и любящих семей будет больше», - подчеркнул губернатор.