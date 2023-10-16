Андрей Воробьев: около 900 тысяч жителей бараков расселят в Подмосковье за 7-10 лет

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«Задача - расселить людей из трущоб. Жилой фонд устаревает. На протяжении семи-десяти лет расселить нужно около 900 тысяч человек. Почти миллион, давайте так скажем. Это двухэтажные деревянные бараки, каменные устаревшие дома, хрущевки. Их у нас полмиллиона - хрущевок», - рассказал Андрей Воробьев.

Для этого реализуют программы реновации и переселения. Кроме того, чтобы процесс был более быстрым и эффективным, в Подмосковье внедрили специальный инструмент - жилищный сертификат.

Он позволяет переселенцам не ждать, когда сдадут новостройку, а получить деньги и самостоятельно приобрести недвижимость в любом населенном пункте региона.

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