Андрей Воробьев: ограничения по найму мигрантов введут с января в Подмосковье

С начала января вступит в силу запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания, социальных услуг, спорта, культуры, образования, досуга и здравоохранения.

«Тема, на которую обращают внимание и жители, и Следственный комитет, - работа с мигрантами, обеспечение безопасности. Мы приняли решение, которое мы предварительно проговаривали с правоохранительным блоком», - сказал Воробьев на заседании силового блока.

Основная задача нового законопроекта - обеспечить безопасность жителей, но при этом не допустить заметного ущерба экономике.

На освободившиеся места в сферах, где запретят найм мигрантов, смогут трудоустроиться около 5,6 тысячи россиян.

«Мы считаем, что получить эту работу могут граждане России», - отметил глава Подмосковья.

Если отрасль, в которой работает мигрант, не попадает под запрет, а также если он трудится по патенту, то проблем не будет. Он сможет продолжать свою деятельность. Но при отсутствии патента грозит депортация.

Благодаря новой платформе oplatipatent.ru работодатели смогут легко контролировать оплату НДФЛ иностранными сотрудниками с патентами, проверяя реквизиты и суммы платежей.

Если мигрант оформил патент, но трудится в отрасли, где работать с патентом запрещено, положен штраф. Ответственность несут и сами работодатели. Штрафы достигают миллиона рублей, может быть приостановлена деятельность.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».