Андрей Воробьев объявил о кадровых изменениях в правительстве Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев озвучил кадровые перестановки в правительстве. Новым руководителем Главного управления региональной безопасности Подмосковья в ранге министра стал Кирилл Карасев. Владислав Мурашов занял должность заместителя председателя правительства Московской области, министра сельского хозяйства и продовольствия.
«Владислава мы хорошо знаем, в нашей команде работает с первого дня на разных позициях. Очень надеюсь, Владислав, что новые подходы, все те задачи, которые стоят и в лесном комплексе, и в вверенном вам министерстве, будут достойно выполняться с учетом постоянного поиска, трансформации, умных решений», - подчеркнул Воробьев.
По словам главы Подмосковья, все главы муниципалитетов, которые работают в правительстве, активно взаимодействуют и сотрудничают при решении различных задач.
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