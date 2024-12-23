Андрей Воробьев: новую доплату для детей в молодых семьях введут в 2025 году

Праздник к Новому году под названием «Нежный во благо» устроили во дворце культуры «Яуза». Участие в нем приняли воспитанники учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Зрителей концерта удивляли со сцены профессиональными вокальными и танцевальными номерами дети с ограниченными возможностями здоровья, демонстрируя мастерство исполнения и актерские таланты. Приглашенной гостьей стала дрессировщица из мытищинского клуба «Активное долголетие». Помимо развлекательной программы, дети получили новогодние подарки, что стало завершающим этапом масштабной благотворительной акции, организованной сообществом «Нежный бизнес», администрацией городского округа Мытищи, при поддержке Союза женщин России и некоммерческой организации «Союз содействия женскому предпринимательству».

«Цель этого праздника - подарить яркие, позитивные эмоции и подарки тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. И нам удалось создать безопасное пространство для детей с особенностями, потому что они не всегда могут посещать какие-то мероприятия», - рассказала куратор благотворительного направления «Нежный во благо» Алена Галицына.

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