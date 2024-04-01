01 апреля 2024, 17:26

Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков Подмосковья к летнему сезону

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Парки Московской области принимают все больше посетителей с приходом тепла. По словам губернатора Андрея Воробьева, их посещаемость будет расти. Глава Подмосковья поручил подготовить все 194 парка региона к летнему периоду.

Парки Московской области принимают все больше посетителей с приходом тепла. По словам губернатора Андрея Воробьева , их посещаемость будет расти. Глава Подмосковья поручил подготовить все 194 парка региона к летнему периоду.

«Как театр начинается с вешалки, так и парк - с парковки. И все, что за этим следует - чистота, порядок, спортивные сооружения, места для досуга жителей - должно соответствовать стандарту», - подчеркнул Воробьев.

Подготовка парков к наплыву туристов началась по единому регламенту еще в марте. До конца апреля планируется очистить дорожки, промыть элементы благоустройства, навигации и фонтаны, убрать мусор, отремонтировать детские и спортивные площадки, а также подготовить сервисы и услуги к летнему сезону.

В этом году в парках Подмосковья будет работать более двух тысяч объектов сервиса и услуг, 1,2 тысячи из которых - пункты питания. В 203 пунктах проката региона специалисты проводят осмотр инвентаря, его обновление при необходимости и инструктаж персонала. На данный момент к сезону готовятся 552 аттракциона - до мая все они пройдут ежегодный технический контроль и получат регистрационный номер Гостехнадзора.

«Регламент подготовки к летнему сезону был отработан. До 26 апреля будут устранены все дефекты в парках, и продолжится дальнейший мониторинг за их состоянием. По каждой территории у нас есть график», - прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Следить за чистотой и порядком в парках помогают камеры системы «Безопасный регион». По словам Хайкина, на данный момент с их помощью выявили почти 12 тысяч дефектов.

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01 апреля 2024, 17:23
Благотворительный концерт в поддержку юных музыкантов пройдет 6 апреля в Пушкино
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Концерт в рамках благотворительного проекта «Настоящее будущего», который реализуется фондом Владимира Спивакова, состоится 6 апреля в Московском областном музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева в Пушкино. Местные воспитанники и юные виртуозы из московских музыкальных школ исполнят отрывки из известных классических произведений.

Также свой мастер-класс для юных музыкантов проведет лауреат международных и российских конкурсов, преподаватель специального фортепиано Элеонора Казанцева.

Концерт состоится в Большом зале колледжа в 16.00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Концерты Пушкино конкурсы
01 апреля 2024, 17:23
Благотворительный концерт и выставка в помощь участникам СВО прошла в доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске состоялась благотворительная акция в рамках патриотического проекта «Время выбрало нас», организованного ветеранами и членами Солнечногорского отделения «Боевое братство». Мероприятие собрало жителей округа, представителей патриотических организаций и благотворительных объединений.

Во время мероприятия вручили награды «Орден Мужество» семьям военнослужащих, погибших в боевых действиях. Андрей Воробьев, руководитель отделения «Боевое братство», выразил благодарность всем неравнодушным за их вклад и поддержку бойцов специальной военной операции.

«Такие мероприятия будем продолжать проводить и дальше до достижения окончательной Победы», - прокомментировал руководитель Солнечногорского отделения «Боевого братства» Андрей Воробьев.

В рамках акции прошли мастер-классы по изготовлению маскировочной сети и окопных свечей, а также патриотическая выставка. Гостей мероприятия порадовали концертной программой с участием творческих коллективов Солнечногорска и приглашенных артистов.

Все вырученные от продажи билетов средства направят на закупку гуманитарной помощи для бойцов, выполняющих задачи в рамках СВО.

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Солнечногорск Военные Концерты
01 апреля 2024, 17:10
Свыше 11 тысяч медработников оформили компенсации за аренду жилья в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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Подмосковные врачи могут получить компенсацию за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей. Ее уже оформили более 11 тысяч медиков.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, получить меру поддержки могут представители 35 должностей. Среди них - фельдшеры, рентгенолаборатны и медсестры. С этого года также увеличили компенсацию для супружеских пар специалистов.

«Компенсация аренды жилья - самая востребованная из всех действующих у нас в регионе мер поддержки медработников. Уже сегодня ее получают свыше 11 тысяч врачей, фельдшеров и 63 супружеские пары медицинских специалистов. Важно, что стать участниками программы могут, как действующие, так и новые сотрудники», - рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Среди участников программы семь тысяч медиков и четыре тысячи врачей.

Оформить меру поддержки можно через «Госуслуги». Узнать обо всех льготах для врачей можно по ссылке.

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Врачи
01 апреля 2024, 17:00
Центр амбулаторной онкологической помощи появится в Воскресенске
Unsplash
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Центр амбулаторной онкологической помощи откроется на четвертом этаже поликлиники № 1 ГБУЗ «Воскресенская больница». Здесь будут работать онкологи, а пациенты смогут проходить курсы химиотерапии или гормонотерапии на базе дневного стационара.

«К сожалению, онкология растет. Наша задача - своевременно выявлять эту патологию. Первым этапом мы сделали отделение амбулаторной эндоскопии на втором этаже, теперь готовимся к открытию центра амбулаторной онкологической помощи», - подчеркнул главный врач Воскресенской больницы Юрий Райхман.

По его словам, на данный момент округ превышает областной показатель по выявлению рака на начальных стадиях. В центре онкопомощи можно будет пройти все виды диагностики: эндоскопические и ультразвуковые исследования, КТ и МРТ, рентген, а также маммографию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Больницы Врачи Воскресенск

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