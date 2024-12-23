23 декабря 2024, 14:13

Андрей Воробьев назвал 2025 год «пиком» модернизации теплосетей Подмосковья

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Модернизация тепловых сетей Подмосковья продолжится в 2025 году. Этот период станет пиковым и существенно изменит ситуацию в сфере ЖКХ. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал во время своего традиционного обращения к жителям.

«Все понимают, какую программу мы реализуем. Первое - 100 миллиардов на три года на модернизацию котельных. Это все, что связано с котельными, сетями и порядком в домах. Мы в этом году очень активно начали. Следующий сезон - это пик. Уже сейчас, зимой, мы закупаем все необходимое, чтобы своевременно включиться в работу в 2025 году. Поэтому нет сомнений, что программа следующего года существенно изменит ситуацию в теплоснабжении», - сказал Воробьев.

Губернатор обратился к депутатам и главам городских округов. Им поручили активнее встречаться с жителями и рассказывать об изменениях, а также называть сроки благоустройства.

«В тех же Химках мы проводим масштабную модернизацию с „Газпромом“, жители испытывают неудобства. У нас дилемма - сколько перекапывать каждый год. Сделать это в более короткий срок или растягивать. Но жители чаще говорят, чтобы мы делали быстро и лучше», - отметил глава Подмосковья.

Из важных свершений 2024 года - оборудование котельных датчиками. Устройства сигналят, если хотя бы один из параметров работы объекта снижен. Это позволяет быстро реагировать и проводить ремонты в случае необходимости.

ЖКХ Андрей Воробьев
23 декабря 2024, 14:15
Актуальные данные о донорстве крови опубликовали в Подмосковье
Медиасток.рф
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Московский областной центр крови опубликовал актуальные данные донорства. На сегодняшний день для пополнения запасов требуются первая и вторая положительная и отрицательная, а также четвертая отрицательная группы.

«Не забывайте, что окончательное решение о допуске до донации принимает врач-трансфузиолог при обследовании», - подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Доноры могут посетить Московский областной центр крови и его обособленные структурные подразделения в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске. Сдать кровь могут граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и прошедшие медобследования.

ЖКХ Андрей Воробьев
23 декабря 2024, 13:56
Новогодний турнир по дзюдо прошел в спорткомплексе «Виктория» в Электроуглях
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Традиционный новогодний турнир по дзюдо собрал 177 спортсменов из Московской и Тамбовской областей. Соревнования проводятся в Электроуглях уже в 35-й раз.

В турнире приняли участие юноши и девушки 2011–2012 годов рождения. Эти соревнования дают спортсменам возможность подвести итоги сезона.

Дзюдоисты Богородского округа продемонстрировали выдержку и умение сосредоточиться на своей задаче. Для каждого участника это, несомненно, был бесценный опыт, возможность закалить свой характер и укрепить силу воли. Судьи, опытные специалисты в области дзюдо, с максимальной точностью отслеживали ход схваток, принимая объективные решения.

В общую копилку Богородского округа добавились четыре золотых медали, пять серебряных и десять бронзовых. Среди победителей, занявших первые места, - Глеб Остапчук, Дмитрий Алексеев, Никита Егорцев и Кира Сильнова.

Спортсмены Богородский
23 декабря 2024, 13:55
Минтранс Подмосковья: стоимость проезда в электричках изменится с января
МТППК
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Тарифы на пригородные железнодорожные перевозки изменятся со 2 января 2025 года. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что корректировки проведут в соответствии с постановлением правительства Москвы и Комитета по ценам и тарифам Московской области.

Стоимость поездки по разовому билету в пределах Москвы составит 60 рублей, а при поездках по Новой Москве и Московской области, стоимость первой тарифной зоны в маршруте составит 48 рублей. За вторую и последующие - 35 рублей.

Стоимость проезда на МЦД с возможностью пересадки на метро составит 63 рубля при оплате «Тройкой», 70 рублей - банковской картой. Поездки по биометрии в «Центральной» зоне будут стоить 59 рублей. Поездки через «Пригород» при оплате «Тройкой» будут стоить 84 рубля, банковской картой - 91 рубль, по биометрии - 78 рублей.

Дороги Поезда
23 декабря 2024, 13:54
Новогодняя лыжная гонка прошла в Богородском округе
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Традиционная вечерняя лыжная гонка собрала спортсменов округа на стадионе «Труд» в Старой Купавне. Она проводится с 1981 года и каждый раз к ней присоединяется все больше участников.

Новое современное освещение позволяет проводить тренировки и соревнования в вечернее время. Что, в свою очередь, дает дополнительные возможности для подготовки и повышения спортивных результатов. Теперь лыжники могут наслаждаться катанием в комфортных условиях, тренируясь в любое время дня и ночи.

Мероприятие на стадионе «Труд» в этом году прошло в праздничной предновогодней атмосфере. Кульминацией стала традиционная костюмированная гонка, в которой как дети, так и взрослые в ярких карнавальных костюмах вышли на лыжню. Все участники получили заслуженные медали и грамоты. Для безопасности в этом году была завершена установка освещения лыжной трассы. Ход работ был на особом контроле у депутатов Богородского округа.

Спортсмены Богородский

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