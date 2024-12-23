Андрей Воробьев назвал 2025 год «пиком» модернизации теплосетей Подмосковья

«Все понимают, какую программу мы реализуем. Первое - 100 миллиардов на три года на модернизацию котельных. Это все, что связано с котельными, сетями и порядком в домах. Мы в этом году очень активно начали. Следующий сезон - это пик. Уже сейчас, зимой, мы закупаем все необходимое, чтобы своевременно включиться в работу в 2025 году. Поэтому нет сомнений, что программа следующего года существенно изменит ситуацию в теплоснабжении», - сказал Воробьев.

Губернатор обратился к депутатам и главам городских округов. Им поручили активнее встречаться с жителями и рассказывать об изменениях, а также называть сроки благоустройства.

«В тех же Химках мы проводим масштабную модернизацию с „Газпромом“, жители испытывают неудобства. У нас дилемма - сколько перекапывать каждый год. Сделать это в более короткий срок или растягивать. Но жители чаще говорят, чтобы мы делали быстро и лучше», - отметил глава Подмосковья.

Из важных свершений 2024 года - оборудование котельных датчиками. Устройства сигналят, если хотя бы один из параметров работы объекта снижен. Это позволяет быстро реагировать и проводить ремонты в случае необходимости.