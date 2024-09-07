Андрей Воробьев наградил сотрудника детского хосписа из Домодедова

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Награждение прошло на пятом съезде детских врачей в правительстве Московской области. Губернатор Андрей Воробьев вручил благодарственное письмо специалисту хосписа Анастасии Захаровой.

Анастасия Захарова работает в учреждении пять лет и сейчас является заместителем главного врача. Благодаря ее активной позиции команда хосписа существенно расширила работу патронажной службы - сейчас это более 60 городов Московской области.

«Поздравляю Анастасию Анатольевну и всю команду хосписа. Низкий поклон за ваши труды!» - сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Отметим, что в Московском областном хосписе для детей в Домодедово дети получают медицинскую, социальную и психологическую помощь.

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