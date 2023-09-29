Андрей Воробьев: надземные переходы построят по новому стандарту еще в 4 округах Подмосковья

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«Все они оборудованы лифтами, что особенно важно для маломобильных жителей и мам с колясками. До конца года введем четыре разноуровневых: в Ленинском округе, Серпухове, Раменском и Люберцах», - уточнил глава Подмосковья.

Недавно такой же современный пешеходный переход открыли в Реутове. В Люберцах уже завершается установка лифта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство таких пешеходных переходов - новый и значимый проект. Они разноуровневые, удобные и приходят на смену устаревшим образцам.

До конца года новые переходы откроют в Серпухове, Раменском, Видном и Люберцах. Они соединят разные части городов и улучшат транспортную доступность.

Он добавил, что в развитии дорожной инфраструктуры важна и поддержка федерального правительства. Благодаря в том числе ей Подмосковье строит крупные магистрали, путепроводы, развязки.

«Строим, чтобы вывести транзитный транспорт и сократить время в пути. В начале сентября вместе с Москвой запустили МЦД-4, в августе - МЦД-3. Традиционно на всех подмосковных станциях стараемся выполнить благоустройство, тротуары, парковки, разворотные площадки для автобусов», - сказал Андрей Воробьев.

Большая модернизация касается и пешеходных переходов. Сейчас их строят но новому единому стандарту.