Андрей Воробьев: модернизация ЖКХ охватит 60% жителей Подмосковья за пять лет

Подмосковье реализует масштабную программу модернизации тепло- и водоснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Ее задача - за пять лет радикально обновить котельные, коммунальные сети и трубы.

«Это коснется порядка 60% населения, то есть это большая программа и регионального бюджета, и концессий - в основном это „Газпром“. И федеральная программа нам также здесь помогает», - сказал глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что прошедшая зима показала пробелы в тепловой системе. Были сбои в разных городских округах.

«Зимой вы, помните, помогали с рядом моментов, связанных с теплоснабжением. И сегодня я принес также письмо, которое считаю важным обсудить с вами. Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения и водоснабжения, у нас отдельная большая программа, смысл которой за пять лет радикально модернизировать и сети, и котельные», - заключил Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».