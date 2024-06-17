17 июня 2024, 14:31

Андрей Воробьев: модернизация ЖКХ охватит 60% жителей Подмосковья за пять лет

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Подмосковье реализует масштабную программу модернизации тепло- и водоснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Ее задача — за пять лет радикально обновить котельные, коммунальные сети и трубы.

Подмосковье реализует масштабную программу модернизации тепло- и водоснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Ее задача - за пять лет радикально обновить котельные, коммунальные сети и трубы.

«Это коснется порядка 60% населения, то есть это большая программа и регионального бюджета, и концессий - в основном это „Газпром“. И федеральная программа нам также здесь помогает», - сказал глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что прошедшая зима показала пробелы в тепловой системе. Были сбои в разных городских округах.

«Зимой вы, помните, помогали с рядом моментов, связанных с теплоснабжением. И сегодня я принес также письмо, которое считаю важным обсудить с вами. Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения и водоснабжения, у нас отдельная большая программа, смысл которой за пять лет радикально модернизировать и сети, и котельные», - заключил Воробьев.

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ЖКХ Андрей Воробьев Отопление Владимир Путин
17 июня 2024, 15:33
Депутат Мособлдумы Сергей Маликов поздравил медработников с праздником
Пресс-служба Администрации городского округа Красногорск Московской области
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Каждое третье воскресенье июня в России почитают медицинских работников и всех, кто связан с этой профессией. Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику, прошло в ДК «Подмосковье» в Красногорске.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» и координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов подчеркнул на встрече с медицинскими работниками важность их вклада в развитие сферы за последние четыре года. Он отметил, что эти специалисты всегда приходят на помощь первыми в сложных ситуациях.

«Спасибо, что каждый день спасаете сотни миллионов жизней! С праздником вас», - добавил Маликов.

Кроме того, в ходе мероприятия сотрудникам учреждений здравоохранения вручили награды от Мособлдумы.

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Красногорск Праздники Здравоохранение Депутаты Мособлдума
17 июня 2024, 15:28
Призывники из Богородского округа будут нести службу на Северном флоте
Телеканал «360»
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Возможность стать членом экипажа большого противолодочного корабля есть не у каждого. Для несения службы на корабле «Адмирал Левченко» выбрали 10 лучших призывников Богородского округа.

Проводить в ряды Вооруженных Сил пришли родные и друзья призывников. Впереди у парней 365 дней на корабле. Их ждет военно-морская подготовка, знакомство с бытом и освоение морского дела.

«Высокая честь представлять Богородский округ на Северном флоте выпадает не каждому. Уверен, юноши, которых мы по доброй традиции провожаем служить, никогда не подведут и сохранят добрые традиции связи поколений. За 28 лет совместных шефских отношений более 500 наших земляков прошли военную службу на этом корабле», - сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Торжественные проводы прошли на площади Победы Ногинска. Призывникам вручили шефские путевки, командирские часы, молитвослов и икону.

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Богородский
17 июня 2024, 15:19
Областной фестиваль исторического бального танца проведут в Лобне 21 июня
Администрация г.о. Лобня
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Танцевальные коллективы клубов «Активное долголетие» из десяти муниципалитетов Подмосковья поучаствуют в фестивале в ДК «Чайка» в Лобне.

Фестиваль призван развивать и делать популярным танцы среди лиц старшего поколения, а также приобщать участников к историческому наследию. Уже определен дресс-код мероприятия. Женщин будут ждать в вечерних платьях, а мужчин с белым верхом, черным низом или в строгом костюме. Обозначены и ограничения по возрасту участников - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Дата и время проведения - 21 июня в 11:00. Место - дворец культуры «Чайка» на улице Дружбы, 3. Бальный фестиваль имеет статус областного.

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Лобня Фестивали Активное долголетие
17 июня 2024, 15:17
Росгвардия не допустила ни одной кражи с охраняемых объектов в Подмосковье за неделю
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники подмосковной Росгвардии совершили свыше 2,2 тысячи выездов по сигналам тревоги за неделю. Они не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

Как рассказали в ведомстве, за неделю по подозрению в совершении преступлений задержали более 850 человек. Кроме того, за этот период правоохранители провели более 900 проверок сохранности оружия.

«Из незаконного оборота изъято 162 единицы оружия. Составлено 205 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 49 разрешений», - добавили в Росгвардии.

Подразделениями специального назначения также выполнили 21 задачу по силовому сопровождению специальных мероприятий.

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Росгвардия

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