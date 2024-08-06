Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Он отметил, что в этом микрорайоне жилой фонд и системы теплоснабжения уже достаточно изношены, поэтому главная задача - к середине сентября подготовить к работе четыре котла на котельной и сети. Он добавил, что качественное теплоснабжение состоит из трех слагаемых: безупречной работы котельной, надежных теплосетей и отличного состояния внутридомовых инженерных сетей.

«Как бы не блестел котел, какими бы не были красивыми трубы, крайне важно, чтобы и все, что в доме, также не было устаревшим. Котельную мы строим с перспективой комплексного развития территории, а жителей аварийных домов будем расселять», - заявил Воробьев.

Глава региона напомнил, что в январе при сильных морозах произошло несколько аварий в микрорайоне Шепчинки. Тогда в оперативном порядке объекты временно переключили на новую котельную ПТЭК. Пострадавшие квартиры отремонтировали, а желающим выплатили компенсации.

После реконструкции котельная увеличит свои мощности, она сможет обеспечивать теплоснабжением дополнительные дома и соцобъекты.

«Мощность котельной вырастет до 60 гигакалорий в час, ранее она составляла всего 12 гигакалорий. За счет этого мы сможем надежно обеспечить подачу тепловой энергии, - рассказал генеральный директор АО „Мытищинская теплосеть“ председатель Ассоциации „Мособлтеплоэнерго“ Андрей ОСИН.

Губернатор также осмотрел центральный тепловой пункт (ЦТП) на Народной улице. Сюда от котельной ПТЭК проложили тепломагистраль. Он проверил, как идет обновление сетей внутри жилых домов, подготовка подвалов к зиме, работа с управляющими и обслуживающими организациями.

Более 160 домов в городском округе Подольск в этом году оснастят индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП). Это поможет снизить теплопотери в случае аварии на трубопроводе.

«Наша задача - максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно и подавать тепло на верхние этажи, и регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении. Автоматическая система по температуре наружного воздуха сама принимает решение, какую температуру подавать в квартиры. Все это позволяет и деньги экономить, и тепло, и более рационально расходовать ресурсы», - отметил Воробьев.

В этом году в округе реконструируют еще две котельные - в микрорайонах Климовск и Парковый, а также капитально отремонтируют около 30 километров теплосетей в микрорайонах Климовск, Парковый, Шепчинки, Межшоссейный, Центральный, Ново-Сырово.

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