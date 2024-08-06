06 августа 2024, 17:28

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

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Котельную в микрорайоне Шепчинки в Подольске реконструируют к началу отопительного сезона. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично проверил, как идет ремонт, а также оценил общую подготовку домов к зиме.

Он отметил, что в этом микрорайоне жилой фонд и системы теплоснабжения уже достаточно изношены, поэтому главная задача - к середине сентября подготовить к работе четыре котла на котельной и сети. Он добавил, что качественное теплоснабжение состоит из трех слагаемых: безупречной работы котельной, надежных теплосетей и отличного состояния внутридомовых инженерных сетей.

«Как бы не блестел котел, какими бы не были красивыми трубы, крайне важно, чтобы и все, что в доме, также не было устаревшим. Котельную мы строим с перспективой комплексного развития территории, а жителей аварийных домов будем расселять», - заявил Воробьев.

Глава региона напомнил, что в январе при сильных морозах произошло несколько аварий в микрорайоне Шепчинки. Тогда в оперативном порядке объекты временно переключили на новую котельную ПТЭК. Пострадавшие квартиры отремонтировали, а желающим выплатили компенсации.

После реконструкции котельная увеличит свои мощности, она сможет обеспечивать теплоснабжением дополнительные дома и соцобъекты.

«Мощность котельной вырастет до 60 гигакалорий в час, ранее она составляла всего 12 гигакалорий. За счет этого мы сможем надежно обеспечить подачу тепловой энергии, - рассказал генеральный директор АО „Мытищинская теплосеть“ председатель Ассоциации „Мособлтеплоэнерго“ Андрей ОСИН.

Губернатор также осмотрел центральный тепловой пункт (ЦТП) на Народной улице. Сюда от котельной ПТЭК проложили тепломагистраль. Он проверил, как идет обновление сетей внутри жилых домов, подготовка подвалов к зиме, работа с управляющими и обслуживающими организациями.

Более 160 домов в городском округе Подольск в этом году оснастят индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП). Это поможет снизить теплопотери в случае аварии на трубопроводе.

«Наша задача - максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно и подавать тепло на верхние этажи, и регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении. Автоматическая система по температуре наружного воздуха сама принимает решение, какую температуру подавать в квартиры. Все это позволяет и деньги экономить, и тепло, и более рационально расходовать ресурсы», - отметил Воробьев.

В этом году в округе реконструируют еще две котельные - в микрорайонах Климовск и Парковый, а также капитально отремонтируют около 30 километров теплосетей в микрорайонах Климовск, Парковый, Шепчинки, Межшоссейный, Центральный, Ново-Сырово.

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Подольск Андрей Воробьев Отопление Квартиры
06 августа 2024, 18:23
Конные каникулы для детей прошли в Клину
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Конные каникулы для детей организовали в Клину. Более 50 детей с удовольствием учились ездить на лошадях и ухаживать за ними.

За лето в конном клубе «Белавино» прошло пять смен, каждая из которых длилась неделю. Ребята от 6 до 16 лет проводили с лошадьми весь день.

Сначала обязательный инструктаж по технике безопасности, затем разминка, игры и, конечно, уроки - дети учились чистить и седлать лошадей. Далее следовали тренировка, обед, и увлекательные мастер-классы.

«Результаты у каждого ребенка свои, но у всех уже важные. Кто-то преодолел страх перед лошадьми, кто-то научился за ними ухаживать, а кто-то даже освоил разные формы выездки. А кто-то из ребят понял, что будет дальше заниматься этим делом и готовиться к участию в соревнованиях», - рассказала руководитель конного клуба «Белавино» Марина Наумова.

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Клин Дети
06 августа 2024, 18:21
Ежегодная акция «Собери ребенка в школу» стартовала в Красногорске
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Партийцы «Единой России» городского округа Красногорск запустили ежегодную акцию «Собери ребенка в школу». Жители могут помочь детям бойцов СВО, малоимущих и многодетных семей подготовиться к школе.

Акцию «Собери ребенка в школу» организовали члены партии «Единой России» в Красногорске. Жители могут передать новые ручки, тетради, акварель и гуашь, цветные карандаши, пластилин, цветную бумагу и бумагу для черчения, линейки, ластики, точилки, циркули, фломастеры, подставки для книг, мешки для обуви, пеналы, ножницы. Школьные принадлежности передадут в помощь семьям участников специальной военной операции, а также малоимущим и многодетным семьям. Канцелярский гуманитарный груз доставят и детям в новые регионы Российской Федерации.

Товары можно передать в пункт сбора в администрации Красногорского округа по улице Ленина, дом № 44 и в местном отделении партии «Единая Россия» на улице Лесной, дом № 9.

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Школы Школьники Воскресенск
06 августа 2024, 18:03
Школьница из Подмосковья стала призером международного турнира по ментальной арифметике
Министерство социального развития Московской области
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Даниэла Белякова из Раменского стала призером международного чемпионата по ментальной арифметике. В Минсоцразвития Московской области уточнили, что школьница заняла третье место среди 700 юных математиков.

Соревнования проходили в Мадриде. Свои навыки демонстрировали дети от пяти до 13 лет из 42 стран. Отмечается, что турнир ALOHA проводится с 1993 года и ежегодно собирает талантливых детей со всего мира.

Участникам предстояло произвести быстрый устный счет, решив за пять минут 70 задач.

«Даниэла с 2012 года находится под опекой родной бабушки Ларисы Николаевны, которая поддерживает ее во всех начинаниях. Благодаря заботе и поддержке родного человека, девочка смогла развить свои неординарные способности и добиться впечатляющих результатов на многих соревнованиях международного уровня», - прокомментировала начальник соцзащиты Светлана Климова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще семи кластеров по программе «Профессионалитет». Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.

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Школьники
06 августа 2024, 18:02
Поликлинику в поселке Свердловский построят до конца года
https://t.me/ERLosinoPetrovskui/2289
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Встреча с представителями Щелковской областной больницы прошла в Лосино-Петровском. На ней обсудили в том числе завершение строительства новой поликлиники на 320 посещений в поселке Свердловский.

Организатором «Часа здравоохранения» стал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лосино-Петровского Сергей Джеглав. Событие прошло в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».

Одной из тем обсуждения стало строительство новой поликлиники на 320 посещений в смену по «Народной программе» партии «Единой России». В ней расположатся аптечный пункт, отделение неотложной медпомощи, кабинеты узких специалистов, забора анализов и вакцинопрофилактики, блок кабинетов врача-инфекциониста, педиатрическое и терапевтическое отделение, отделения диагностики и физиотерапии и дневной стационар.

«Наша задача - укомплектовать новое учреждение кадрами. Поиск медицинских работников проводится с помощью Интернет-ресурсов и среди выпускников медицинских колледжей», - сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Чтобы привлечь кадры в новую больницу, молодым специалистам будут доплачивать губернаторские и ведомственные выплаты, компенсировать затраты на аренду жилья, предоставлять служебное жилье и общежития, а также земельные участки по программе «Земля врачам».

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Здравоохранение Лосино-Петровский «Единая Россия»

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