Андрей Воробьев констатировал заметный рост малого бизнеса в Подмосковье

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«Мы констатируем, что у нас заметный рост малого бизнеса, услуг, в том числе кафе, рестораны. И здесь я обращаю [внимание] в том числе налоговой службы на корректность, важность администрирования всех этих мероприятий. Это связано с тем, что мы вкладываем в том числе государственные деньги в различные благоустройства территорий», - пояснил губернатор Воробьев.

Он добавил, что у властей «должно быть понимание» того, как идет администрирование и строятся отношения с бизнесом.

Андрей Воробьев напомнил, что в одном из муниципалитетов нестационарная придорожная торговля обеспечивала нулевую отдачу налогов. Кроме того, он обратил внимание на высокую аварийность, создающуюся при расположении торговых точек на трассах. Регулирование нужно настроить так, «чтобы и бизнесу было комфортно, и покупателям безопасно, и трасса работала по назначению», резюмировал губернатор Подмосковья.