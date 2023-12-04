Андрей Воробьев: коммунальные и дорожные службы в Подмосковье направили все усилия на уборку снега

«Пришла зима. Все выходные огромные усилия и муниципальных, и дорожных служб у нас были направлены на большую работу по очистке дорог, дворов, тротуаров. Существуют алгоритмы, чтобы не западали участки при рекордном циклоне», - сказал Воробьев на заседании правительства.

Он подчеркнул, что каждый зимний сезон требует максимальной вовлеченности коммунальных и дорожных служб.

«И нам очень важно действовать слаженно. Я хочу поблагодарить глав городских округов, которые включились в работу, находятся в зеленой зоне рейтинга. Но есть те, кто западает, - прошу вас еще раз внимательно отнестись к возложенным на вас обязанностям», - добавил губернатор.

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы.

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