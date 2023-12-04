04 декабря 2023, 12:27

Андрей Воробьев: коммунальные и дорожные службы в Подмосковье направили все усилия на уборку снега

Пресс-служба губернатора Московской области
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Все усилия коммунальных, дорожных служб Подмосковья направили на уборку последствий от снегопадов. Работу выстроили по строгим алгоритмам, отметил губернатор Андрей Воробьев. Специалисты посменно дежурили все выходные и продолжают расчистку сейчас.

«Пришла зима. Все выходные огромные усилия и муниципальных, и дорожных служб у нас были направлены на большую работу по очистке дорог, дворов, тротуаров. Существуют алгоритмы, чтобы не западали участки при рекордном циклоне», - сказал Воробьев на заседании правительства.

Он подчеркнул, что каждый зимний сезон требует максимальной вовлеченности коммунальных и дорожных служб.

«И нам очень важно действовать слаженно. Я хочу поблагодарить глав городских округов, которые включились в работу, находятся в зеленой зоне рейтинга. Но есть те, кто западает, - прошу вас еще раз внимательно отнестись к возложенным на вас обязанностям», - добавил губернатор.

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы.

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Андрей Воробьев Погода
04 декабря 2023, 13:22
Жители Подмосковья смогут написать цифровой диктант по персональным данным до 15 декабря
Unsplash
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Все желающие могут написать цифровой диктант по персональным данным до 15 декабря. Мероприятие проводится для повышения уровня цифровой грамотности среди населения, а также разбора типовых угроз.

Чтобы принять участие в диктанте, необходимо авторизовать с помощью ЕСИА на официальном ресурсе правительства Алтайского края. Диктант состоит из 25 вопросов и теста. После его прохождения все участники получат именные сертификаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Образование
04 декабря 2023, 12:55
Росреестр Подмосковья проконсультирует жителей по вопросам электронной ипотеки 6 декабря
Unsplash
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Жители Подмосковья смогут задать вопросы, связанные с электронной ипотекой, 6 декабря. Росреестр региона проведет горячую линию и расскажет о необходимых документах, статуса рассмотрения заявления и других аспектах.

Заявителям также расскажут о преимуществах электронной ипотеки, как правильно подать документы, как погасить регистрационную запись об ипотеке и многое другое. Звонки будут принимать по телефону: 8 (495) 223-45-41.

«Реализация электронных услуг способствует получению актуальных сведений о недвижимости, повышению качества оказания государственных услуг Росреестра, безопасности сделок, а также дальнейшему развитию процесса цифровой трансформации ведомства в интересах заявителей», - заявила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Алтухова.

С начала года в Подмосковье общее количество регистрационных записей об ипотеке объектов недвижимого имущества составила свыше 170 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Недвижимость Госуслуги
04 декабря 2023, 12:52
Игроки КХЛ провели открытую тренировку для детей в Балашихе
Телеканал «360»
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Хоккеисты клуба «Витязь» провели открытую тренировку на «Арене Балашиха». Специальными гостями стали дети из многодетных семей и те, чьи родные погибли в ходе специальной военной операции.

После активной тренировки хоккеисты пообщались с гостями. Спортсмены подарили ребятам шайбы и оставили автографы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил, как бойцы проходят реабилитацию по уникальным программам под Солнечногорском.

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Встречу с хоккеистами посетили 12 ребят разного возраста.

«Я считаю, что это важное социальное мероприятие. Поддержать ребят, у которых погибли родные и близкие, я считаю, это наша обязанность», - сказал главный тренер хоккейного клуба «Витязь» Дмитрий Рябыкин.

Дети Хоккей Балашиха
04 декабря 2023, 12:42
Самбисты из Подмосковья заняли пять призовых мест на Кубке России
СШОР по единоборствам Московской области
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Представители Московской области добились высоких результатов на Кубке России по самбо, который проводился с 26 ноября по 2 декабря. Они удостоились одной серебряной и четырех бронзовых медалей.

Вице-чемпионом в спортивном самбо в категории свыше 98 килограммов стал Степан Солдатенков из городского округа Королев. Павел Сараев, представляющий городской округ Пушкинский, завоевал бронзу в весе до 53 килограммов. Кирилл Харьков из Сергиево-Посадского округа занял третье место в весовой категории до 88 килограммов.

Кроме того, Артур Чичков из Королева и Павел Дрямов из Серпухова также показали высокие результаты, заняв третьи места в различных весовых категориях. Кубок России по самбо прошел в городе Кстово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье победило в номинации «Регион России». Московскую область признали лучшим спортивным субъектом страны.

Церемония награждения победителей состоялась в Кремле.

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Спортсмены Сергиев Посад Королев Пушкино

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