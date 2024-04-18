18 апреля 2024, 10:46

Андрей Воробьев: Китай, Белоруссия и Индия — топ иностранных инвесторов в Подмосковье

Медиасток.рф
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Подмосковная промышленность показала рост на 14% в 2023 году, отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Значимая роль, в том числе, и у иностранных инвесторов. Тройка ключевых в регионе — Китай, Индия и Белоруссия.

Подмосковная промышленность показала рост на 14% в 2023 году, отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Значимая роль, в том числе, и у иностранных инвесторов. Тройка ключевых в регионе - Китай, Индия и Белоруссия.

Этот проект принесет жителям 150 рабочих мест. Предприятие - технологичное, в него вложат 2,5 миллиарда рублей инвестиций.

«В Воскресенске в этом году запустим производство субстанций. Изготовление гепарина. Тоже китайская компания. И „Мерседес“ с мая начинает работать: сойдут новые автомобили китайского производства. Уверен, что по качеству, мы с вами убедились, они ничем не уступают», - сообщил губернатор.

В Ступине инвестируют уже в третий этап производства гибкой пленки, имеющей технологию защитного слоя, и в краски.

«Краски выпускаем в Ступине. Благодарны этому предпринимателю, который очень любит Россию, часто бывает здесь и продолжает инвестировать. У него в планах - еще два завода. Мы поддерживаем, делаем все, чтобы инвесторы отечественные и иностранные не испытывали никаких проблем с точки зрения разрешительной документации. Все делаем в нашем ЦСС. Это центр, который сопровождает каждый бизнес-проект в Московской области. Это наше ноу-хау, и многие регионы с удовольствием знакомятся с этой практикой», - поделился Воробьев.

Инвесторы из Белоруссии тоже активно присутствуют в Подмосковье. Например, «Амкодор» - известное предприятие.

«У них большой торговый центр в Мытищах, и производство в Раменском планируем тоже сделать. Это грузовая техника. Все эти проекты реализуются, в том числе, потому, что по программе импортозамещения предоставляются льготные кредиты. Где-то 3%, где-то 5%. Эта программа от Минпромторга очень востребована», - заключил глава Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Что касается роста промышленности, по 2023 году мы показали порядка 14%. Спасибо нашим предприятиям: и которые работают уже традиционно, и которые модернизируются. За первый квартал этого года мы идем хорошим темпом - это порядка 18%», - сказал Воробьев.

Среди иностранных инвесторов есть три страны, наиболее активно проявленных в Подмосковье.

Статистика Андрей Воробьев Экономика Промышленность
18 апреля 2024, 11:27
Новые китайские авто сойдут с конвейера завода Mercedes в Подмосковье — Андрей Воробьев
Медиасток.рф
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Завод Mercedes-Benz в Подмосковье возобновит работу в мае, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Андрей Воробьев. С конвейера сойдут новые автомобили китайского производства.

«„Мерседес“ с мая начинает работать, сойдут новые автомобили китайского производства. Уверен, что по качеству, как мы с вами убедились, они ничем не уступают», - отметил Андрей Воробьев.

Завод находится под Солнечногорском. Из-за санкций площадку закрыли, однако Mercedes-Benz договорился о выкупе активов в России в случае их снятия. Сотрудники подмосковного завода немецкого производителя машин сохранят рабочие места после перехода к новому владельцу.

Ранее Дилерская группа «Автодом» купила российские активы немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, в том числе и завод в Подмосковье. Генеральный директор группы компаний назвал сохранение рабочих мест сотрудников - важнейшим фактором.

Бывший завод Mercedes в Солнечногорске решили использовать для выпуска машин премиум-класса китайского производства. Таким образом, уже в конце весны площадку перезапустят.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Андрей Воробьев Заводы Mercedes
18 апреля 2024, 10:54
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 20 апреля
Медиасток.рф
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Ни одного пожара не выявили в лесах Подмосковья 17 апреля. В ближайшие дни в области установится первый и второй классы опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 18 апреля на большей части территории региона установится первый класс пожарной опасности. Второй ожидают в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском лесничествах.

В пятницу и субботу, 19 и 20 апреля, в регионе установистя первый класс пожарной опасности.

При обнаружении огня в лесу жителей призывают обращаться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Лесные пожары
18 апреля 2024, 10:44
Подмосковье запустит еще 84 проекта импортозамещения за 2 года — Андрей Воробьев
Медиасток.рф
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Импортозамещение — по-прежнему один из приоритетов в экономике, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несмотря на сложные внешние вызовы, в регионе запустят 280 таких проектов. Уже реализовали 77, еще 84 — сейчас в работе. Эти импортозамещающие предприятия откроют в 2024 и 2025 годах.

В Щелкове запустили производство спутников от «Газпром-СПК». Инвестиции - 15 миллиардов рублей, создано 200 рабочих мест. Это спутники связи и малые космические аппараты.

«Еще одно предприятие, которому мы рады, - это „Гормаш Глобал“. В 2025 году заработает производство горно-шахтных машин. Это под 40 миллиардов рублей инвестиций и две тысячи рабочих мест. Также компания „Ядро“, уже известная в Дубне, - она производит серверы и печатные платы», - добавил Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Импортозамещение - по-прежнему один из приоритетов в экономике, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несмотря на сложные внешние вызовы, в регионе запустят 280 таких проектов. Уже реализовали 77, еще 84 - сейчас в работе. Эти импортозамещающие предприятия откроют в 2024 и 2025 годах.

«У нас в Подмосковье очень диверсифицированная экономика: в разные кризисные моменты нам удавалось не сбавлять темп, чтобы наполнять бюджет и реализовывать все то, что касается качества жизни во всех областях. Сейчас видим, какое давление оказывается на экономику. И импортозамещение у нас, пожалуй, - тот приоритет, на который обращаем особое внимание», - сказал Воробьев.

В Подмосковье стоит цель реализовать 250 импортозамещающих проектов на сумму в 250 миллиардов рублей.

Статистика Строительство Андрей Воробьев Бизнес Экономика Поддержка предпринимателей в Московской области Импортозамещение
18 апреля 2024, 10:40
Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар об управлении стрессом
Unsplash
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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о том, как управлять стрессом и принимать сложные решения. Он пройдет 23 апреля при организации центра «Мой бизнес».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, участники вебинара узнают, как принимать сложные решения, как использовать психологические методы и техники, и какое значение имеет активный образ жизни. Спикером станет наставник предпринимателей, коуч Светлана Пузан.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке до 22 апреля.

Узнать обо всех мерах поддержки бизнеса жители могут на интестпортале.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области

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