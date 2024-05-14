Андрей Воробьев: качество питьевой воды вырастет для 10 тысяч жителей Пушкино за 2 года

Ранее в Пушкинском округе модернизировали водозаборные узлы №4 и №9. В работе остается еще семь - они находятся в самом городе Пушкино, в поселках Правдинском, Тарасовка и Левково.

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«Жители часто жалуются на качество воды: только с начала 2023 года мы получили более двух тысяч обращений. Местный ВЗУ №6 построили в 1962 году, и с тех пор капитального ремонта здесь не было», - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что все прежнее оборудование стало изношенным и технически устарело. Не было и станции обезжелезивания воды.

Изначально модернизацию запланировали до 2027 года, но срок изменится. В поселке реконструируют ВЗУ и установят станцию водоподготовки.

Качество питьевой воды вскоре вырастет еще у 10 тысяч жителей поселка Лесной в Пушкинском округе. Для этого проведут масштабную модернизацию. Ее запланировали провести досрочно - к 2026 году вместо 2027-го, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.