Андрей Воробьев: годовой план улучшения ЖКХ в Подмосковье выполнили на 80%

Читайте нас в:

Для улучшения системы ЖКХ запланировали 170 мероприятий в этом году.

«Сейчас эта работа завершена почти на 80%. В целом, за пять лет модернизация коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья», - рассказал он.

Для этого реализуют государственные, областные, инвестиционные проекты. Так, например, лишь по первому из них, модернизируют 689 котельных, тепловых пунктов, водозаборных узлов, насосных и канализационных станций.

Также обновят около 1,9 тысячи километров тепловых сетей. Кроме того, большие планы по инвестиционным, концессионным проектам.