Андрей Воробьев: еще 2,5 тысячи врачей обучили помощи в критических условиях

Для повышения качества оказания скорой помощи в Подмосковье действуют меры поддержки врачей, программы обновления автопарка подстанций, а также создают широкие возможности для повышения квалификации. Так, в регионе заработал Центр симуляционного обучения, где медики могут отработать и улучшить свои навыки. Он открылся на базе Красногорской подстанции. Там работают сотрудники с сертификатом Российского национального совета по реанимации, рассказал глава региона.

«Здесь работники скорых могут отрабатывать и улучшать свои навыки по оказанию экстренной помощи в критических ситуациях. За этот год обучение прошли 2,5 тысячи человек», - добавил он.

Всего в Подмосковье работают 56 подстанций и 87 постов скорой медицинской помощи. В следующем году их откроют в Мытищах, селе Поречье Сергиевом Посаде и рабочем поселке Михнево.