Андрей Воробьев: еще 100 квартир в аварийных домах Солнечногорска расселят к июню

По словам главы региона, из всех квартир в 17 аварийных домах новое жилье получили лишь 87 семей. Оставшиеся 100 помещений расселят к июню этого года. Так, 108 человек переедут в микрорайон Рекинцо-2, а для 163-х закупят квартиры на вторичном рынке и у застройщика.

«Завершить расселение планируем в июне этого года. А пока наша задача - обеспечить стабильное электроснабжение в домах этого микрорайона», - сказал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что жителей аварийных домов в поселке Южном расселят из-за проблем с отоплением. Там из-за коммунальной аварии возникли сложности с подачей тепла.

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