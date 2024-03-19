Андрей Воробьев: еще 10 миллиардов рублей выделят на модернизацию котельных в Подмосковье

Работа, по его словам, будет поэтапно, ее выстроят в соответствии с графиками.

«Дополнительно будет выделено не менее 10 миллиардов рублей, что позволит закрыть опасные аварийные участки и модернизировать ряд тепловых пунктов и котельных. Эта работа так же, как и Москва, не сразу строилась. Она не сразу достигнет результата. Точнее, она достигнет результата сразу, но стабильную систему можно обеспечить только постоянными инвестициями в сферы тепло, водо- и электроснабжения», - заключил губернатор.

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«Важная тема - теплоснабжение. С каждым днем становится теплее, и очень скоро мы увидим солнце, но вместе с тем за последние два месяца были проведены штабы по каждому без исключения муниципалитету. Цель - аудит и анализ всего, что связано с теплом, электроэнергией», - сказал Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что налажено тесное партнерство с федеральным правительством, с МинЖКХ и Минэнергетики, с профильными вице-премьерами, Госдумой.