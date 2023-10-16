Андрей Воробьев: экспорт продуктов из Подмосковья вырастет в 2023 году

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«В этом году, думаю, мы заметно увеличим экспорт товаров. И это здорово, потому что позволяет расти малым, средним компаниям. То есть они еще более конкурентноспособными делают продукты, не застаиваются и не засиживаются, пытаются оптимизировать и сделать продукты лучше», - сказал губернатор.

В Московской области работает три крупных сухих порта, откуда товары экспортируют в другие страны. Это продукты питания, химические компоненты и многое другое.

По словам Андрея Воробьев, поставки заметно растут в нескольких направлениях, в том числе в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Для того, чтобы развитие экспорта не останавливалось, в регионе действует ряд мер поддержки бизнеса.

«Нужно время, чтобы адаптироваться, и мы оказываем поддержку бизнесу для того, чтобы найти партнера в той или иной стране. Вместе с Российским экспортным центром эту работу проводим таким образом: у тебя открывается еще одна возможность, кроме внутреннего рынка. Ты можешь отправлять продукцию на внешние рынки по определенной географии. Пока санкции нас прессуют со всех сторон, мы имеем возможность развивать восточное направление, мы этим занимаемся», - сказал Воробьев.

Он напомнил, что в прошлом году экспорт Подмосковья достиг 13 миллионов долларов. В этом году цифра может увеличиться.

Цифровые сервисы тоже помогают бизнесу налаживать экспорт. Инвестиционный портал региона связан с платформой РЭДС, благодаря чему предприниматели могут объединить несколько поставок на одном направлении, отправив их одной партией.

«Все это имеет принципиальное значение для начала и расширения экспорта, поэтому с Российским экспортным центром мы работаем и все самое умное стараемся внедрять», - подчеркнул Воробьев.

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