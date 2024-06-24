24 июня 2024, 16:56

Андрей Воробьев: два человека погибли при пожаре в НИИ «Платан» во Фрязине

Telegram-канал губернатора Подмосковья
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Пожар в Научно-исследовательском институте «Платан» во Фрязине унес жизни двух человек. На месте работает 12 бригад скорой, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Пожарные продолжают тушить огонь.

Площадь возгорания увеличилась до четырех тысяч квадратных метров.

Пожары Андрей Воробьев Фрязино
24 июня 2024, 17:49
Студент из Орехово-Зуева выиграл золото на играх стран БРИКС по боксу
Министерство образования МО
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Пятикурсник Орехово-Зуевского гуманитарно-технологического университета Владимир Мнацаканян победил на спортивных играх стран БРИКС по боксу. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

В финале соревнований Владимир, который выступает в категории до 48 килограммов, встретился с представителем Узбекистана Шодиержоном Меликузиевым. По итогам схватки победу одержал Мнацаканян.

Боец - мастер спорта международного класса, чемпион Европы среди молодежи и трехкратный призер чемпионата России. Теперь к его достижениям добавился и титул чемпиона игр БРИКС. Владимира Мнацаканяна уже включили в состав сборной России.

В Минспорте Подмосковья добавили, что победа на таком престижном международном первенстве - это значимый вклад в развитие спорта и вдохновение для молодых атлетов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Студенты Орехово-Зуево
24 июня 2024, 17:48
Подмосковье победило на чемпионате профмастерства по информационной безопасности
Министерство образования МО
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Межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» завершился в Приморском крае. По его итогам представители Подмосковья стали победителями по компетенции «Информационная безопасность» среди школьников от 14 лет.

Подмосковье заняло первое место, опередив другие регионы России. Команду представляли эксперт-наставник Денис Ильин и конкурсанты Софья Кузнецова и Ярослав Понетайкин из Лицея № 1.

Три дня школьники проводили аудит информационной системы, выявляли недочеты, а также защищали объекты реальной IT-инфраструктуры крупной организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Школьники Образование
24 июня 2024, 17:37
Отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» среди парикмахеров прошел в Подмосковье
Министерство образования Московской области
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Отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» по парикмахерскому мастерству прошел в подмосковном колледже «Энергия». В соревнованиях приняли участие студенты из Московской, Липецкой, Тамбовской, Ленинградской и Калужской областей, а также Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, итоги конкурса подведут в конце июля, а затем победители отборочного этапа выступят на финальных состязаниях с 25 по 29 октября в Москве.

«Мы желаем участникам и их наставникам удачи, достижения высоких результатов, профессионального роста и побед на предстоящих соревнованиях», - добавили в ведомстве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Студенты
24 июня 2024, 17:29
Инновационные наколенники начнут производить на предприятии в Мытищах
Пресс-служба Мытищи
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Специалисты научно-производственной фирмы в Мытищах налаживают запуск производства наколенников для фиксации протезов. Объем инвестиций в проект составит около 4,4 миллиона рублей.

Специализация компании - выпуск высокотехнологичных и качественных протезов и ортезов. В том числе в рамках импортозамещения. Теперь здесь планируют производить инновационные наколенники. Их задача - обеспечить комфорт ношения протеза в течение дня. Специалисты предусмотрят сразу несколько модификаций, чтобы пациенты могли выбрать наиболее удобную для себя модель.

«Объем инвестиций в проект по производству полимерных наколенников составляет около 4,4 млн рублей. Компания обеспечит пациентов необходимыми изделиями и поддержит экономику страны», - пояснила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках этого и других проектов предприятие сотрудничает с Советом по промышленности при главе городского округа. Также фирма активно пользуется региональными мерами поддержки.

«Это значимое событие в рамках программы импортозамещения, направленное на развитие отечественного производства и снижение зависимости от иностранных товаров. Новый продукт не уступает по качеству зарубежным аналогам, а в ряде случаев даже превосходит их по функциональности и удобству», - прокомментировал первый заместитель генерального директора компании Степан Головин.

Продукция предприятия за 30 лет помогла вернуться к активной жизни более чем 20 тысячам пациентов. В их число входят и спортсмены паралимпийской сборной России. Уже налажено еще одно направление производства: протезы по индивидуальным меркам здесь создают для раненых бойцов СВО. Коллектив предприятия - обладатель награды главы городского округа Мытищи «За доблестный труд».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Мытищи Импортозамещение Промышленность

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