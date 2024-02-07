Андрей Воробьев: дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы

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Приступить к работам планируют уже в апреле этого года.

«Я очень надеюсь, что в течение полутора лет и инженерные сооружения сделаем, и подготовку территории осуществим, и, самое главное, саму магистраль построим», - заключил глава Подмосковья.

Сейчас на строительную площадку завозят материалы, полноценная работа начнется 1 апреля.

«Откроем дорогу к 1 сентября 2025 года - на год раньше срока», - сказал представитель подрядчика Агаси Газоян.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

К сентябрю 2025 года откроют дорогу от Новорижского шоссе к Академической улице в Павловской Слободе.

«Двухполосная дорога длиной 2,6 километра нужна тем, кто едет со стороны Истры или Москвы. Водители смогут быстрее доехать с Новой Риги и не заезжать в поселок. Так мы дополнительно снизим нагрузку на Павловскую Слободу», - сообщил Андрей Воробьев.

Кроме того, построят три моста через реку Беляну и выезд на существующую транспортную развязку на М-9 «Балтия».

Это поможет облегчить движение в нескольких точках Истры, подчеркнул губернатор.

По проекту предусмотрели комфортное освещение, тротуары, ливневую канализацию. По словам Андрея Воробьева, удобство необходимо в каждой детали.