Андрей Воробьев: дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы
Дорогу от М-9 «Балтия» строят в Павловской Слободе под Истрой в два этапа. Она облегчит движение машин в этом направлении и выведет транзитный поток из населенного пункта. Сейчас подготовительный этап, после которого в апреле начнется активный. Вместе с тем появятся мосты через реку Беляну, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Приступить к работам планируют уже в апреле этого года.
«Я очень надеюсь, что в течение полутора лет и инженерные сооружения сделаем, и подготовку территории осуществим, и, самое главное, саму магистраль построим», - заключил глава Подмосковья.
Сейчас на строительную площадку завозят материалы, полноценная работа начнется 1 апреля.
«Откроем дорогу к 1 сентября 2025 года - на год раньше срока», - сказал представитель подрядчика Агаси Газоян.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
К сентябрю 2025 года откроют дорогу от Новорижского шоссе к Академической улице в Павловской Слободе.
«Двухполосная дорога длиной 2,6 километра нужна тем, кто едет со стороны Истры или Москвы. Водители смогут быстрее доехать с Новой Риги и не заезжать в поселок. Так мы дополнительно снизим нагрузку на Павловскую Слободу», - сообщил Андрей Воробьев.
Кроме того, построят три моста через реку Беляну и выезд на существующую транспортную развязку на М-9 «Балтия».
Это поможет облегчить движение в нескольких точках Истры, подчеркнул губернатор.
По проекту предусмотрели комфортное освещение, тротуары, ливневую канализацию. По словам Андрея Воробьева, удобство необходимо в каждой детали.