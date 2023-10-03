Андрей Воробьев дал старт тренировке по гражданской обороне в Подмосковье

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«Подобные учения совместно с экстренными службами, силами гражданской обороны у нас проходят регулярно - они нужны для того, чтобы отработать крупномасштабные ЧС. Это и природные катаклизмы, и техногенные аварии - самые сложные внештатные ситуации. Поэтому очень важно всегда быть начеку, уметь с ними справляться, а самое главное - уметь защитить людей», - заявил Андрей Воробьев.

По его словам, все городские округа учатся оперативно реагировать, проводить эвакуацию и обеспечивать связь для обеспечения безопасности жителей региона.

«Главная цель тренировки - это проверка нашей готовности к действиям по предназначению. Важно отработать все задачи, в том числе вопросы оповещения и информирования населения», - сообщил Куренков.

Во время тренировки аварийные службы отработали порядок эвакуации. Также провели строевые смотры личного состава и техники.

«Надеюсь, результаты штабной тренировки помогут существенно улучшить организацию управления защиты населения нашей страны», - отметил Юрий Воробьев.

В тренировке поучаствовали 1,4 тысячи подразделений. Это более 11,3 тысячи человек и 1,3 тысячи спецмашин.

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В городском округе Жуковский началась масштабная тренировка по гражданской обороне. Мероприятие приурочили к 91-й годовщине со дня образования гражданской обороны, ее будут отмечать 4 октября. Старт тренировке дали губернатор Московской области Андрей Воробьев , глава МЧС РФ Александр Куренков и зампред Совета Федерации и заслуженный спасатель России Юрий Воробьев.