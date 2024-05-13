Андрей Воробьев: большие инвестиции предусмотрели на модернизацию теплоснабжения в Подмосковье

«Тепло- и энергоснабжение. У нас весьма непродолжительный срок, чтобы большие инвестиции, которые были предусмотрены в бюджете, были реализованы в этот период как по нашей программе, так и по концессионным», - сообщил Воробьев.

Важно, добавил он, чтобы все дорожные карты по этим двум направлениям вовремя исполнили.

Большая концессия у «Газпрома» на значимых территориях Подмосковья.

«Очень важно, чтобы работа была выполнена. И все наши мероприятия, которые рабочая группа составила, уже сейчас реализуются. Понятно, что есть определенное наложение холодной погоды. Где-то мы уже начали работать, и после теплого апреля мы видим очень заметное снижение температуры», - заключил губернатор.

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