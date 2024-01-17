17 января 2024, 10:56

Андрей Воробьев: бесперебойную работу котельной «ГЭМЗ» обеспечили в Солнечногорске

Пресс-служба губернатора Московской области
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Ремонтные работы завершились на котельной «ГЭМЗ» в Солнечногорске. На ней во время новогодних праздников произошла коммунальная авария, из-за которой многие жители остались без тепла. О восстановлении важного объекта рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Все основные работы на котельной уже завершили. Благодаря проведенным работам в квартиры жителей Солнечногорска вернулось отопление. Одну из них глава региона проверил лично, придя в гости к Екатерине Козелковой. Женщина живет на улице Колхозной и сообщила о низкой температуре дома на одной из встреч с Воробьевым.

«Сейчас все основные работы на „ГЭМЗ“ завершили. Чтобы обеспечить бесперебойную работу котельной, вместе с „Газпром теплоэнерго“ установили четыре блочно-модульные котельные, они догревают теплоноситель до необходимых температур», - сказал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что жителей аварийных домов в поселке Южном расселят из-за проблем с отоплением. Там из-за коммунальной аварии возникли сложности с подачей тепла.

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Солнечногорск Андрей Воробьев Отопление Коммунальные аварии
17 января 2024, 11:34
Алексей Финогин разработает компьютерную игру про Балашиху
Елизавета Приймак
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Алексей Финогин из Балашихи с помощью 3D-моделирования разрабатывает модель микрорайона Северный. Он планирует создать компьютерную игру с хоррор-сюжетом, квестом, прогулками по улицам и поездками на транспорте.

Раньше Алексей занимался съемками видео с квадрокоптера и даже ездил в Арктику помогать полярникам. Около полугода назад он увлекся 3D-моделированием.

Теперь житель Балашихи разрабатывает проект «SEverniy-25». Игра пока находится на этапе разработки карты, и сюжет детально не проработан.

«В первую очередь, сейчас это проект для души, насчет монетизации какой-то я не думал, потому что для души», - подчеркнул Алексей.

Мужчина планирует завершить разработку карты к 2025 году и опубликовать ее бесплатно.

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Балашиха
17 января 2024, 11:19
Щелковский перинатальный центр принял 35 тысяч родов с 2017 года
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Врачи Щелковского перинатального центра приняли 35-тысячные роды. Медицинское учреждение работает в Подмосковье с 30 августа 2017 года.

«Юбилейными стали роды с помощью кесарева сечения. На свет появилась девочка ростом 50 сантиметров и весом три килограмма. Мама и дочка чувствуют себя прекрасно и скоро поедут домой», - рассказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Благодаря постоянному развитию, перинатальный центр в Щелкове выбирают женщины со всего Подмосковья и других регионов России.

В Московской области для женщин работают портал « Стань мамой в Подмосковье » и одноименный единый call-центр. Позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения Подмосковья. По его словам, сейчас в регионе зарегистрировано десять миллионов человек.

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Здравоохранение Врачи Щелково
17 января 2024, 11:16
Воскресенск и Щелково возглавили топ округов Подмосковья по заготовке донорской крови в 2023 году
Unsplash
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Свыше 76 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье в 2023 году. Лидерами по этой работе оказались Воскресенск, Щелково и Орехово-Зуево.

Как рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп, в Подмосковье ежегодно увеличивается количество заготавливаемой крови и ее компонентов благодаря активности и неравнодушию жителей.

«В прошлом году в Московской области в трех округах жители выполнили больше всего донаций - это Воскресенск, Щелково и Орехово-Зуево. Их показатели даже превысили максимальный уровень развития донорства крови и ее компонентов, озвученный ВОЗ -31,5 донации на тысячу человек в год», - сказала она.

В пятерку лидеров также вошли Дубна и Луховицы.

Донорскую кровь и ее компоненты используют для помощи пострадавшим в ДТП, а также пациентам с ожогами, травмами, сильной кровопотерей и онкологическими заболеваниями.

Узнать подробнее о работе Центра крови можно по ссылке.

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Больницы
17 января 2024, 10:52
Участницы клуба зимнего плавания в Орехово-Зуеве рассказали о подготовке к крещенским купаниям
Unsplash
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Клуб зимнего плавания «Моржеллы» объединил девушек в Орехово-Зуеве три года назад. Его участницы рассказали, как подготовиться к первому крещению.

К крещенским купаниям важно правильно подготовиться. Профессионалы подчеркивают, что в прорубь окунаться можно только по личному желанию. По словам участницы клуба Татьяны Костюковой, подготовить организм можно с помощью контрастного душа.

«Это очень хорошо подготавливает, чтобы для организма не было таким шоком, что вы его окунаете в ледяную воду в первый раз в жизни или раз в год, если вы это делаете ежегодно», - рассказала девушка.

Участница клуба «Моржеллы» Дарья Звягина отметила, что алкоголь и прорубь несовместимы. Крепкие напитки сужают сосуды и мешают нормальной терморегуляции организма. Девушка поделилась, что перед плаванием в проруби спортсменки стараются не пить даже чай или кофе.

Также купание в проруби противопоказано детям до семи лет. Опытные любители зимнего плавания отмечают, что окунаться можно только в специально подготовленные купели, а при себе следует иметь комплект сухой теплой одежды.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Орехово-Зуево

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