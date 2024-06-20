Андрей Тюриков из Солнечногорска победил на конкурсе «Подмосковный врач»

Андрей Тюриков окончил Тверскую медицинскую государственную академию по специальности лечебное дело, а позже интернатуру по общей хирургии в Санкт-Петербургском медицинском университете имени Павлова. После поступил в ординатуру по профилю «Онкология» в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена и окончил там аспирантуру.

Работал онкологом на протяжении 10 лет в Истринской больнице. Потом продолжил карьеру в Солнечногорске. Уже два года доктор возглавляет Центр онкологической помощи Солнечногорской больницы.

На конкурсе «Подмосковный врач» он успешно справился со всеми этапами, пройдя тестирование, решение ситуационных задач и собеседование.

«Поздравляю с победой! Мы гордимся тем, что в нашем муниципалитете работают такие профессиональные и целеустремленные медицинские специалисты», - сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы региона.

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