Андрей Киселев из Озер стал призером фотоконкурса Комлесхоза
Фотограф Андрей Киселев из города Озеры стал одним из призеров конкурса «Успей за летом» от Комлесхоза. Работа с улиткой и грибом вошла в число лучших и принесла автору первое место.
Андрей - опытный фотограф, и это не первый его опыт участия в конкурсах Комитета лесного хозяйства. Все его работы отличаются удивительной красотой и глубиной.
«Я хочу выразить огромную благодарность организаторам за приятные и памятные подарки. Очень рад, что моя фотография так высоко оценена», - отметил призер.
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Награду одному из победителей фотоконкурса вручил старший участковый лесничий Ступинского филиала «Мособллес» Никита Гудков. Кадр Андрея Киселева отобрали в числе лучших среди множества конкурсных работ, представленных участниками.