02 декабря 2023, 06:00

Андрей Гросул из Подмосковья стал вице-чемпионом мира по восточному боевому единоборству

Общероссийская общественная организация «Федерация кикбоксинга России»
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Представитель Подмосковья Андрей Гросул завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по восточному боевому единоборству. Турнир прошел во Вьетнаме, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Чемпион России из Истры выступил в составе национальной сборной. В финале он уступил представителю Белоруссии. При этом он вышел на арену с переломом руки.

«Для меня это двойная награда. Во-первых, нас допустили на чемпионат мира под российским флагом. Во-вторых, рад, что мой подопечный на таком высоком уровне соревнований, со сломанной рукой, добрался до финала», - рассказала тренер спортсмена Эльмир Алиев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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Спортсмены
02 декабря 2023, 04:00
Минэкологии Подмосковья объяснило, почему перелетные птицы не отправляются на юг
Фото: Перфилова Анна
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Жительница Лобни заметила на пруду двух огарей — водоплавающих перелетных птиц. В Минэкологии Подмосковья объяснили женщине, почему пернатые могут оставаться на зиму в регионе.

«Причин, по которым птицы задержались в регионе, может быть несколько. Во-первых, данный вид за пределами своего природного ареала может селиться в городской черте и приобретать признаки синантропного животного. Во-вторых, причиной может служить постоянная подкормка птиц людьми», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ведомство предупредило, что осень птиц не следует подкармливать. Также отлет в теплые края зависит от наличия кормовой базы. Пока климат позволяет и есть достаточно еды птицы не спешат покидать водоемы.

«Забирать птиц домой не следует, такими действиями можно лишь навредить животным, ведь не разбирающийся в зоологии человек не сможет оказать необходимую помощь животному», - добавил Фирсов.

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Лобня Птицы Минэкологии Подмосковья
02 декабря 2023, 02:00
Спасатели освободили зажатого в кабине фуры водителя после ДТП с участием 8 машин в Клину
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» освободили зажатого в кабине фуры 57-летнего водителя. Мужчина попал в ДТП с участием восьми машин.

Авария произошла днем 1 декабря на 88-м километре федеральной трассы М-10. Грузовик зацепил семь машин на светофоре.

«Прибыв на место ДТП, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали из искореженной кабины 57-летнего мужчину, который чудом остался жив. С подозрением на ушиб грудной клетки и переломы конечностей пострадавшего доставили в больницу», - пояснил замначальника ПСЧ-313 Юрий Терентьев.

Остальные участники ДТП не пострадали.

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Клин Спасатели ДТП
01 декабря 2023, 23:47
Паралимпийцы из Котельников завоевали 6 медалей на соревнованиях по выездке
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Московская область выиграла командный зачет в соревнованиях по выездке в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Наши спортсмены завоевали девять золотых и одну серебряную медали. Шесть из них — это заслуга наездников из Котельников — Владислава Пронского и Евгении Чернявской.

Всероссийский турнир проходил на территории конноспортивного комплекса «Виват, Россия!» в Ленинском городском округе. В нем поучаствовали 40 спортсменов из 10 регионов.

«Я очень горжусь, очень рада результатам своего спортсмена Евгении Чернявской. Уже много лет занимается в спортивной школе „Белка“. Наш долгий путь мы идем вместе, начинали с низких соревнований, постепенно дошли до соревнований всероссийского уровня», - рассказала тренер Чернявской Екатерина Шарыпина.

Евгения Чернявская занимается конным спортом почти 10 лет. Врачи рекомендовали иппотерапию, чтобы укрепить мышцы ног и рук, ведь у Жени - ДЦП. Но как только девушка стала уверенно держаться в седле, ее жизнь полностью изменилась. В ежедневном расписании появились тренировки, соревнования, а еще конный спорт воспитал железный характер.

Владислав Пронский на коне уже более 20 лет. Наездник из Котельников - многократный победитель и призер международных соревнований, многократный чемпион России и мастер спорта международного класса.

Ребята достойно представили городской округ и Подмосковье на соревнованиях и в очередной раз доказали, что их возможности безграничны. С успешным выступлением на соревнованиях наездников поздравил глава Котельников Сергей Жигалкин.

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Спортсмены Котельники
01 декабря 2023, 23:35
Библиотеке в Дмитрове исполнилось 105 лет
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Одно из самых известных и старейших учреждений культуры Дмитровского городского округа празднует 105-летие. Его образовали в ноябре 1918 года.

Библиотека имеет более 80 тысяч книг. В ней проводят досуговые и образовательные мероприятия.

«Современная библиотека - это прежде всего культурный центр, досуговый, Это то учреждение, которое привлекает всех, кого-то с точки зрения чтения книг, кого-то с точки зрения клубов по интересам, кого-то с точки зрения мастер классов», - рассказала директор библиотеки Зинаида Злотникова.

В 2022 году Дмитровская библиотека победила в конкурсе национального проекта «Культура». На ее модернизацию выделили грант в размере 10 миллионов рублей. За счет этих средств в учреждении обновили фонды, библиотеку оснастили современной мебелью, техникой и интерактивным оборудованием. Администрация Дмитровского городского округа поддержала процесс обновления библиотеки и профинансировала проведение текущего ремонта в размере 15 миллионов рублей.

«В те времена, когда она только зарождалась, и те люди, которые организовывали эту библиотеку, рождали фактически за огромные суммы. И очень приятно, что мы продолжаем эту работу», - сообщил глава округа Илья Поночевный.

В библиотеке работают творческие литературные, музыкальные, художественные студии, любительские объединения и клубы по интересам. При участии выдающихся деятелей культуры и представителей творческой интеллигенции города в библиотеке проводятся просветительские мероприятия, литературно-музыкальные вечера, презентации новых книг и творческие встречи с писателями, лауреатами литературных премий, членами литературных объединений, краеведами, кинодеятелями, организуются выставки творческих работ и фотовыставки.

В Дмитровской библиотеке собран уникальный книжный фонд. Коллекция насчитывает более тысячи экземпляров. Издания, хранящиеся в редком фонде, постепенно оцифровывают.

«Я пришла в 89-м году. Это была традиционная библиотека с бумажными формулярами. А сейчас она такая современная, даже сравнивать сложно. Все компьютеризировано. И облик библиотеки изменился за столько времени», - рассказала ведущий библиотекарь отдела социального медиамаркетинга Ольга Красавина.

За годы существования библиотеки произошло много событий и перемен, но библиотека неизменно делает главное - приобщает людей к знаниям, учит их мыслить, читать и мечтать.

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Дмитров

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