Анатолий Багаев стал лучшим водителем скорой в Подмосковье

«Я почти три года работаю в Дмитровской подстанции скорой помощи. До этого работал водителем автобуса в дмитровской автоколонне», - поделился Багаев.

График у водителя скорой - сутки через трое. Бригады обслуживают не только Дмитровский округ, но и соседние муниципалитеты. Нередко приходится ездить в Москву, отвозить туда пациентов со сложными диагнозами.

«Нам повезло с Анатолием. Очень ответственный и трудолюбивый водитель. К тому же очень скромный!» - прокомментировала заведующая Дмитровской подстанции скорой помощи Любовь Корчагина.

Помимо признания лучшим водителем скорой в Подмосковье, Анатолий Багаев получил денежную премию в размере 50 тысяч рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».