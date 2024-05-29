Анастасия Старченкова из Королева победила на областном конкурсе профмастерства
Студентка из Королева Анастасия Старченкова победила на областном конкурсе профмастерства. Девушка обучается по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».
Второе место досталось Валерии Новиковой из Дмитрова, третье место - Дарье Пугаевой из Можайска. Конкурс профмастерства прошел на базе мебельного комбината «Ладья». Участники соревновались в качественном пошиве изделия-подушки.
Все участники конкурса получили дипломы и сувениры, а победителей конкурса наградили ценными призами.
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