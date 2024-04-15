Анастасия Львова из Лобни выиграла три медали на первенстве России по плаванию

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Соревнования прошли в республике Марий-Эл. В них приняли участие 200 спортсменов из 32 регионов Российской Федерации. Анастасия Львова завоевала бронзовые медали в дисциплине 50 и 200 метров вольным стилем и серебряную в эстафете 4×100.

Анастасия является воспитанницей «Центра физической культуры и спорта городского округа Лобня» и тренируется под руководством Ольги Хило.

Отметим, что в Лобне уделяется большое внимание семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. Например, здесь реализуется инклюзивный проект «Мини-футбол с особенными детьми», а также программа поддержки родителей «Добрология».

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​С первого апреля объект доступен для жителей.

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