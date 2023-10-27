Анастасия Львова из Лобни победила на чемпионате России по плаванию
Воспитанница Центра физической культуры в Лобне Анастасия Львова стала победительницей чемпионата России по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Девушка выиграла золотую, серебряную и бронзовую медали.
Всероссийские соревнования среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями проходили на Урале 15 по 19 октября. Участие в них приняли 178 пловцов из 29 регионов России. Московскую область представила Анастасия Львова из Лобни. К чемпионату девушку подготовила тренер Ольга Хило.
Пловчиха из Лобни заняла 1-е место в эстафете вольным стилем 4×50 метров, а также 2-е место на дистанции в 50 метров вольным стилем и в эстафете по комплексному плаванию 4×50 метров. Кроме того, она выиграла бронзу в заплыве на 200 метров брассом.
Напомним, в Лобне построили многофункциональную спортивную площадку. Она расположена на территории Академии спорта на улице Чехова. Там играть в баскетбол, футбол, хоккей и заниматься легкой атлетикой. Также вскоре после реконструкции в микрорайоне Красная Поляна откроется стадион «Труд».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.
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