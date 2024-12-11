Анастасия Финаева из Ногинска стала лауреатом конкурса в Санкт-Петербурге

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В этом году среди участников была вокалистка студии «Распевы» Дома культуры «Стромынь» Анастасия Финаева. Она выступила с номером «Девочка-Россия» в номинации «Вокальное искусство» в возрастной группе 8-10 лет. Жюри высоко оценило выступление девочки из Богородского округа, присудив ей диплом лауреата первой степени.

Столь высокий результат был бы невозможен без участия руководителя вокальной студии Романа Литовка. Роман Александрович профессионально подготовил юную исполнительницу и внимательно подошел к подбору репертуара.

Ранее развитие системы образования, привлечение педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».