11 декабря 2024, 12:36

Анастасия Финаева из Ногинска стала лауреатом конкурса в Санкт-Петербурге

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Воспитанница вокальной студии Дома культуры «Стромынь» Анастасия Финаева стала лауреатом первой степени международного конкурса-фестиваля «Народный Артист», который завершился в Санкт-Петербурге. Творческие соревнования приурочили к празднованию Дня народного единства.

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В этом году среди участников была вокалистка студии «Распевы» Дома культуры «Стромынь» Анастасия Финаева. Она выступила с номером «Девочка-Россия» в номинации «Вокальное искусство» в возрастной группе 8-10 лет. Жюри высоко оценило выступление девочки из Богородского округа, присудив ей диплом лауреата первой степени.

Столь высокий результат был бы невозможен без участия руководителя вокальной студии Романа Литовка. Роман Александрович профессионально подготовил юную исполнительницу и внимательно подошел к подбору репертуара.

Ранее развитие системы образования, привлечение педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

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Богородский
11 декабря 2024, 13:35
Каток открыли на Советской площади в Чехове
Телеканал «360»
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Выходные дни и предстоящие новогодние каникулы жители Чехова теперь смогут провести на центральном катке. Кататься здесь можно под приятную музыку, а всю площадку оформили в стилистике проекта «Зима в Подмосковье».

Многие горожане пришли на открытие катка целыми семьями. Для них это стало долгожданным событием.

«Мы думали, что каток откроется в конце декабря. Но наша администрация сделала нам подарок. Я думаю, что не одни мы счастливы. Будем ходить на выходных и после школы», - поделилась жительница Чехова Вера Дорогова.

Зрителей ждало красочное выступление спортсменок отделения фигурного катания спортивной школы «Витязь», а также яркое фаер-шоу в исполнении театра огненных легенд «Саламандра».

«Публика здесь просто потрясающая, радушная. Они нас поддерживали, и это еще больше вдохновляло. И мы старались в эту морозную погоду отдать зрителям все, что можем», - рассказали участницы коллектива.

Юным воспитанникам школы «Витязь» вручили карточки хоккеистов. А после началось массовое катание.

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Отдых Чехов
11 декабря 2024, 13:24
Военно-историческая реконструкция боя за Леоново прошла в Чехове
Телеканал «360»
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Традиционно памятные акции, посвященные битве под Москвой, проходят в начале декабря. В память о погибших участники реконструкции возложили цветы к мемориалу.

Отряд поисковиков, юнармейцы, школьники и все желающие прошли по «Тропе памяти» в округе. Они повторили маршрут 17-й и 53-й стрелковых дивизий, а также 26-й танковой бригады. Тогда солдаты выполняли приказ отвлечь противника и занять деревни Тунаево и Леоново.

«5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. И это событие неразрывно связано с историей нашего городского округа», - отметила заместитель главы Чехова Ольга Щукина.

Местом реконструкции стали кирпичные руины, бывшие ранее стеной школы. В те дни погибли и пропали без вести около 500 воинов и ополченцев, но ценой тяжелых потерь защитникам удалось отстоять столицу и обратить захватчиков вспять.

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Осенью 1941-го года на подступах к Москве развернулись ожесточенные бои, переломившие ход войны и отбросившие фашистов от столицы. Ключевую роль в контрнаступлении советской армии и в первой серьезной победе сыграли бои, проходившие на территории Лопасненской земли.

Чехов История Великая Отечественная война
11 декабря 2024, 13:15
Администрация Чехова провела выездную встречу с жителями села Новый Быт
Телеканал «360»
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Открытые диалоги властей городского округа с каждым жителем продолжаются. В этот раз выездная встреча администрации прошла в селе Новый Быт.⁣⁣⠀

Просьбы жителей касались комплексного благоустройства, ремонта многоквартирных домов, дорог, вопросов здравоохранения, земельно-имущественных отношений и содержания дворов.

Староста деревни Пешково Юрий Кобяков обратился к сотрудникам администрации с просьбой отремонтировать уличное освещение и спилить сухие деревья.

Подобные встречи представителей разных сфер муниципалитета проходят еженедельно. Жители могут сделать запрос устно либо в письменном виде. Каждый заявитель в конце мероприятия обязательно получит ответ.

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«Обещали, что в ближайшее время вопрос будет решен. Это очень хорошая форма работы. Сами понимаете, ехать в Чехов, записываться на прием, ходить по кабинетам, начальников искать - это очень утомительно. А здесь, пожалуйста, каждый человек может прийти со своей проблемой, ее быстро обсудить и оперативно решить», - отметил староста.

Чехов
11 декабря 2024, 12:46
Жители Подмосковья оформили 677 тысяч читательских билетов онлайн с января
Медиасток.рф
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Жители Подмосковья оформили онлайн свыше 677 тысяч электронных читательских билетов с начала года. Всего цифровым сервисом воспользовались более 3,5 миллиона раз.

Как рассказали в Мингосуправления региона, оформить электронный читательский билет, забронировать нужное издание и привязать к аккаунту социальную карту или «Стрелку» можно при помощи сервиса «Библиотеки Подмосковья». Там также можно узнать о событиях и мероприятиях, а также ознакомиться с расписанием и другой полезной информацией.

Самыми популярными направлениями на платформе в этом году стали детская и приключенческая литература, классика и нон-фикшн.

Всего на портале доступно свыше 6,8 миллиона экземпляров книг, которые можно получить в 921 библиотеке области.

Книги

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