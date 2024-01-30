Амир Омаев из Лобни выиграл серебро на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Этот турнир был рейтинговым для юниоров перед первенством России. В рамках соревнований Амир Омаев провел пять сложных поединков, заняв 2-е место в весовой категории до 45 килограммов.

Напомним, в прошлом году в Лобне реконструировали стадион «Труд». Его приспособили для занятий футболом и легкой атлетикой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе открыли после реконструкции один из старейших стадионов региона. Там будут заниматься свыше тысячи спортсменов.

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