Амир Омаев из Лобни выиграл серебро на всероссийских соревнованиях по тхэквондо
Тхэквондист Амир Омаев из Лобни стал серебряным призером всероссийского турнира «Кубок Дона». Участие в соревнованиях приняли 1200 спортсменов из 36 регионов страны.
Этот турнир был рейтинговым для юниоров перед первенством России. В рамках соревнований Амир Омаев провел пять сложных поединков, заняв 2-е место в весовой категории до 45 килограммов.
Напомним, в прошлом году в Лобне реконструировали стадион «Труд». Его приспособили для занятий футболом и легкой атлетикой.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе открыли после реконструкции один из старейших стадионов региона. Там будут заниматься свыше тысячи спортсменов.
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