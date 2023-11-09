Амбулаторию отремонтировали в поселке Заречье

Очаг возгорания находился в кабинете физиотерапии. Там заменили радиаторы и трубы отопления, а также уложили новую керамическую плитку. В других помещениях заменили электропроводку, подвесные потолки, двери, установили и протестировали систему автоматической пожарной сигнализации.

«Последний капитальный ремонт в амбулатории проводился в 2000 году. Она рассчитана на 120 посещений в смену, но сейчас серьезно перегружена. Помимо четырех тысяч человек, которые к ней прикреплены, услугами учреждения пользуются многие москвичи, проживающие в Заречье. Поэтому весь коллектив в следующем году переведем в новую поликлинику на 300 посещений, которая придет на смену устаревшей и тесной амбулатории», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что амбулатория будет работать до завершения строительства новой поликлиники в Заречье. Сейчас там ведут прием два участковых терапевта, педиатр и хирург.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше 500 медиков трудоустроили в Подмосковье по рекомендациям работающих врачей.

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