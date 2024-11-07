Аллею Славы в Дмитрове благоустроят до конца этого года

Работы по озеленению уже завершены: высажены кусты, которые не только украшают аллею, но и создают барьер между пешеходной зоной и проезжей частью.

Кроме того, реконструкция затронет памятные таблички с именами Героев Советского Союза и Почетных жителей города. Они будут перенесены на специально оборудованную стену памяти, а сама Аллея получит новые скамейки, урны и качели для удобства горожан. В ходе проверки заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова заверила жителей, что все имена героев будут сохранены.

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